میانگین برخورداری از راه روستایی مناسب در استان مرکزی بالاتر از کشور است

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: متوسط برخورداری روستاهای استان مرکزی از راه آسفالته و مناسب تا قبل از سفر دولت به استان 46 درصد بود که پس از سفر دولت به استان و اختصاص 15 میلیارد تومان در این بخش این میانگین به 56 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تمام روستاهای بالای 100 خانوار استان دارای راه مناسب هستند، اضافه کرد: از 380 روستای بالای 50 خانوار استان نیز، تمامی روستاها به غیر از 40 روستا راه آسفالته دارند و تلاش می شود برای سایر روستاها نیز راه مناسب ایجاد شود.

بازوند خاطر نشان کرد: همچنین در زمینه آب رسانی به روستاهای استان تاکنون تمامی روستاهای بالای 20 خانوار استان از این نعمت بهره مند هستند وبرای سایرروستاها نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود این خدمت ارائه شود.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در دور اول سفر دولت مقرر شده بود به 200 روستای استان تا پایان برنامه چهارم گازرسانی شود، توضیح داد: در حال حاضر یک صدو 90 روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که انتظار می رود به زودی کار گازرسانی به 10 روستای باقی مانده به اتمام برسد.