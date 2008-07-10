ثبت ملی سرو ابرکوه به عنوان سومین اثر طبیعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسینعلی وکیل در خصوص سرو کهنسال ابرکوه با بیان این نکته که کارشناسان در مورد قدمت این درخت، نظرات متفاوتی دارند، افزود: قدمت این درخت در برخی اظهار نظرها توسط کارشناسان 1500 سال و در جایی دیگر بین 4500 تا 5000 سال عنوان گردیده است.

وی گفت: این درخت برای مردم بخصوص اهالی شهر ابرکوه و مردم یزد بسیار مقدس بوده و اعتقاد عمیقی نسبت به آن دارند و در پای آن نذری داده و حاجت می‌طلبند.

وی اظهار داشت: با تبلیغات و چاپ پوسترهایی که از این درخت طی دو سه دهۀ اخیرصورت گرفته و مقالاتی که در مورد آن در روزنامه‌ها چاپ شده است، افراد زیادی در جامعه از وجود آن آگاه هستند. بررسی نقشه کرۀ زمین در اینترنت نشان داده که جایگاه آن با نام در این نقشه مشخص شده است.

مدیرکل دفتر ثبت با اشاره به اینکه سطح تاج پوشش سرو ابرکوه، 210 مترمربع می باشد، در زمینه اهمیت ثبت این درخت گفت: به دلیل ارزش علمی و قدمت اثر و داشتن زیبایی خارق العاده آن بازدید کنندگان فراوانی از داخل و خارج کشور مراجعه می‮‮نمایند. ضمنا از نظر مردم بومی به عنوان درخت مقدس و برای گرفتن حاجت به شهر ابرکوه مراجعه می‮کنند. با حفاظت موثر و معرفی بهینه این اثر می‮توان بر بازدید کنندگان این اثر افزود.

شایان ذکر است که پیش از این، کوه دماوند بعنوان اولین اثر و آبشار آب سالان در مازندران نیز به عنوان دومین اثر ثبت شده طبیعی ایران معرفی شده بود.