فرماندار جدید شهرستان لالی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، جلسه معارفه و تودیع فرمانداران جدید و قدیم شهرستان لالی امروز با حضور علی اصغر وحیدی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان برگزار شد.

در این جلسه از زحمات تورج عالیپور، فرماندار سابق لالی قدردانی و حسین لامی زاده به عنوان فرماندار جدید معرفی و مشغول به کار شد.

لالى در فروردین ماه 1382 به عنوان شهرستان مستقل از پیکره شهرستان مسجد سلیمان جدا شد و فرماندارى لالى در آذر ماه همان سال کار خود را آغاز کرد. لالى داراى دو بخش مرکزى و چهار دهستان سادات، دشت لالى، جاستون شه و هتى و ۲۸۵ روستاى مسکونى است و جمعیت این شهرستان بر اساس آخرین آمارها نزدیک به ۹۰ هزار نفر برآورد شده است که ۵۰ درصد آنان عشایر، ۳۰ درصد روستایى و ۲۰ درصد شهرى هستند.

شهرستان لالى که ۱۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و در شمال استان خوزستان است، در شرق و شمال شرقى به بخش اندیکا و در جنوب و جنوب شرقى به بخش مرکزى شهرستان مسجدسلیمان محدود مى شود و نیز ازشمال غرب با بخش سردشت و دزفول و از غرب با شهرستان گتوند همسایه است.