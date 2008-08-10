شبکه ملی اینترنت به قصد فیلترینگ صد در صدی موثر نخواهد بود

دکتر حسن بهشتی پور کارشناس امور رسانه و مدیر سابق شبکه العالم در گفتگو با خبرنگار مهر که دیدگاه وی را در مورد "اینترنت ملی" جویا شد، گفت: واقعیتی که ما امروز در کشور با آن روبرو هستیم، ضعف شدید اطلاع رسانی است و اگر ایده اینترنت ملی برای جبران این نقیضه طراحی شده باشد، قابل پذیرش است.

وی تصریح کرد: برای بازنگری و تجدید ساختار نظام اطلاع رسانی در کشور بحث اینترنت ملی می تواند یک شروع خوب باشد.

بهشتی پور افزود: اما اگر هدف طراحان اینترنت ملی این باشد که فقط بخواهند "فیلترینگ" را صددرصدی کنند و تنها چیزهایی را که مفید تشخیص می دهند به مخاطب ایرانی عرضه کنند و بقیه اطلاعات و داده ها را از دسترسی آنان خارج کنند، می توان گفت که تنها اتلاف منابع است و هیچ فایده ای برای کشور نخواهد داشت.

این کارشناس امور رسانه ای خاطرنشان کرد: امروزه وقت و زمان قابل توجهی از محققان و پژوهشگران و کاربران اینترنتی در داخل کشور به خاطر سرعت پایین اینترنت داخلی به هدر می رود و ایجاد اینترنت ملی می تواند این خاصیت را داشته باشد که سرعتی مناسب برای تحقیق و پژوهش در فضای اینترنت ارائه کند و یک امتیاز برای محققان باشد، ولی اگر بخواهد محدود کننده فرایند پژوهش باشد و اینترنت را از خاصیت فراگیری و ارتباطی اش با جهان خارج کند قطعا می توان گفت که فایده ای نخواهد داشت.

مدیر سابق شبکه العالم گفت: طراحان بحث اینترنت ملی باید نگاهی همه جانبه، تخصصی واقع بینانه به موضوع فناوری اطلاعات در کشور داشته باشند، افق هایی چون سند چشم انداز بیست ساله را برای کار خود در نظر بگیرند و از نگاه صرفا محدودکننده در این عرصه پرهیز کنند.