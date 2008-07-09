به گزارش خبرنگار مهر، "کاخهای سیاه، گنجهای شوم" در قالب قصه شب ساعت 22 از 22 تا 26 تیر از رادیو ایران روی آنتن میرود. این نمایش برشی از زمان قاجار و برداشتی آزاد از کتاب خسرو معتضد است که به تهیهکنندگی عذرا وکیلی و کارگردانی میکائیل شهرستانی تهیه شده است.
نمایش "قاضی و جلادش" به تهیهکنندگی شهلا نیساری و کارگردانی مجید حمزه از 22 تا 24 تیر ساعت 23:30 از رادیو جوان روی آنتن میرود. قصه این نمایش تاریخی و به سردبیری فاطمه دلیری تهیه شده است.
نمایش "در خانه خواهیم بود" از 22 تا 26 تیر ساعت 23 در قالب برنامه "از رمان تا نمایش" ساعت 23 روی آنتن میرود. شهین نجفزاده، مینو جبارزاده، ژاله علو، جواد پیشگر، محمد عمرانی، امیر جوشقانی و فریدون محرابی بازیگران این نمایش هستند.
