خانه موسیقی با انگیزه و مصمم به فعالیت خود ادامه می دهد

داریوش پیرنیاکان با بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت : خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی در جامعه هنری جا باز کرده و جایگاه آن با دلسوزی و ایثار برخی افراد مسئول و البته فعال روز به روز محکم تر خواهد شد.

سخنگوی خانه در ادامه افزود : به نظرمن دلیل عمده عدم حضور اعضا درانتخابات کانون های تخصصی خانه موسیقی این بود که خانه از قبل اعلام کرده بود که تنها کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که بیمه شده باشند وهمچنین مبلغ حق عضویت خود را نیز پرداخت کرده باشند و این مسئله باعث شد تا بسیاری از اعضا از پرداخت همین مبلغ ناچیزخودداری کنند و این درحالی است که اکثر آنها انتظارات فراوانی از خانه دارند اما برای پیشبرد اهداف شان کوچکترین قدمی بر نمی دارند؛ در صورتی که این خانه متعلق به خود آنها است.

این نوازنده تار در ادامه خاطرنشان کرد : از میان هشت هزارعضو خانه موسیقی تنها هزار و ششصد نفر حق عضویت خود را پرداخت کرده بودند که اگر این تعداد را در کانون ها تقسیم کنیم حضور این تعداد در 9 کانون منطقی است بنابراین همه اعضا به نوعی در انتخابات شرکت کرده اند و چنین شیوه برخورد به دلیل کم لطفی اعضای خانه موسیقی است.

عضوهیئت مدیره کانون نوازندگان درخصوص چگونگی تعامل خانه موسیقی با دیگر نهادها گفت : خانه موسیقی همواره درصدد برقراری ارتباط و ایجاد تعامل با نهادها و یا سازمان های فرهنگی هنری بوده و در همین راستا مذاکرات فراوانی با صدا و سیما انجام داده است؛ به عنوان مثال در زمان مدیریت آقای روشن روان یک سند همکاری با مرکزموسیقی صدا و سیما نیز امضا شد اما هیچ فعالیتی صورت نگرفت و یا یک باربا سازمان میراث فرهنگی وارد مذاکره شدیم و دو طرح پژوهشی ارائه کردیم که یکی از آن طرح ها به بررسی رابطه بین هنر موسیقی با صنعت گردشگری اختصاص داشت واز ایده های خود من بود که حدود یک سال و نیم در پژوهشکده میراث فرهنگی خاک خورد و هیچ کس جوابی نداد تا اینکه بعد از مدتی گفتند بودجه ندارند درصورتی که هزینه اجرایی کردن این طرح درمقابل بودجه هایی که آنها خرج می کنند بسیار ناچیز است و جالب آنکه بعد از آن متوجه شدم که بخشی از طرح ارائه شده را با مبلغ اندکی به شخص دیگری واگذار کردند و بعد هم از من دعوت کردند که در مراسمی که به همین موضوع اختصاص داشت سخنرانی کنم.