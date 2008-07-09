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۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

معاون استانداری بوشهر:

برای استحصال آب از دریا آماده مشارکت با بخش خصوصی هستیم

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت : با توجه به وجود پتانسیل دریا به عنوان یک منبع قابل اتکاء و اطمینان به دنبال ایجاد افزایش ظرفیت تولید آب از طریق آب دریا به واسطه آب شیرین کن در شهرهای ساحلی استان که با کمبود شدید آب مواجهند، هستیم.

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و سرمایه گذار بخش خصوصی می تواند به دو روش BOT و BOO وارد عقد قرارداد شود.

وی اظهار داشت : در روش BOT سرمایه گذار پس از ارائه گزارش فنی و اقتصادی می بایست قیمت تمام شده را استخراج کند و طبق گزارش های ارائه شده ، آن را بهره برداری و در نهایت به نام دولت منتقل نماید.

نصوری در مورد روش BOO نیز اذعان داشت: در این روش سرمایه گذار بخش خصوصی پس از اجرا و بهره برداری ، می تواند آب های تولید شده را به مصرف کنندگان بفروشد.

وی با بیان این که وزارت نیرو خرید آب از بخش خصوصی را تضمین می نماید، اظهار داشت: مکان یابی این پروژه به اتمام رسیده که پس از فراخوان ، آماده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.

کد مطلب 713573

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