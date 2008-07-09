برای استحصال آب از دریا آماده مشارکت با بخش خصوصی هستیم

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و سرمایه گذار بخش خصوصی می تواند به دو روش BOT و BOO وارد عقد قرارداد شود.

وی اظهار داشت : در روش BOT سرمایه گذار پس از ارائه گزارش فنی و اقتصادی می بایست قیمت تمام شده را استخراج کند و طبق گزارش های ارائه شده ، آن را بهره برداری و در نهایت به نام دولت منتقل نماید.

نصوری در مورد روش BOO نیز اذعان داشت: در این روش سرمایه گذار بخش خصوصی پس از اجرا و بهره برداری ، می تواند آب های تولید شده را به مصرف کنندگان بفروشد.

وی با بیان این که وزارت نیرو خرید آب از بخش خصوصی را تضمین می نماید، اظهار داشت: مکان یابی این پروژه به اتمام رسیده که پس از فراخوان ، آماده جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.