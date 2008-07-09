عدم تعامل بین بخشی و هم افزایی باعث کندی اجرای اصل 44 است

حشمتی، رئیس کل دادگستری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت ، افزود: مقاومت اجرایی بدنه دولت و وجود سازمانهای نظارتی موازی از دیگر موانع اجرای این اصل قانون اساسی است .

وی همچنین گفت: به رغم نقش حیاتی ومهم مجلس شورای اسلامی درتحقق موانع و سرعت بخشی اجرای اصل ابلاغی 44 قانون اساسی تعامل سازنده دولت و قوه قضائیه نیزضروری است .

حشمتی، اجرای اصل 44 قانون اساسی را موجب تحول زیربنای در جامعه دانست و افزود: واگذاری بنگاههای اقتصادی در قالب اصل ابلاغی 44 قانون اساسی از سوی دولت در برخی بخشهای با شتاب شروع و در بخش ها نظیر پالایشگاهها، راه سازی، راهداری وغیره به کندی پیش می ورد.

وی گفت: در شرایط کنونی با توجه به مشکلات داخلی و تحریم های که متوجه نظام است، کشور نیازمند بخش خصوصی از این رو ضمن فراهم کردن بسترهای لازم اجرای اصل 44 قانون اساسی باید به طور قاطع از سرمایه گذار حمایت شود.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه نباید هر لحظه منتظر نهیب و تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود، خاطر نشان کرد: با تعامل بین بخشی و قوانین موجود می توان مشکلات و موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی را رفع کرد.

وی همچنین ازتشکیل کمیته بررسی و حل مشکلات اصل ابلاغی 44 قانون اساسی دردادگستری استان خبر داد و یادآورشد: دردادسری رشت دو شعبه 11 و 12 بازپرسی ، شعبه 104 بدوی و شعبه 13 دادگاه تجدید نظربرای این منظور پیش بینی شده است.

