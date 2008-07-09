درگیری مسلحانه در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، در این حادثه گفته شده است که علاوه بر نیروهای پلیس، دو نفر از عاملان حمله نیز کشته شده اند.

برخی از منابع خبری دیگر از کشته شدن چهار نفر در این حادثه خبر می دهند، اما این موضوع روشن نشده است که چند نفر از آنها پلیس و چند نفر دیگر از افراد مسلح بوده اند.

همچنین سی ان ان ترک گزارش داد که در مجموع شش نفر در این درگیری مسلحانه کشته و زخمی شدند.

خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که حمله کنندگان به پلیس افراد ناشناس بوده اند که تاکنون هویت آنها روشن نشده است.