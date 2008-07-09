پذیرش استعفاء معلم برای هیئت مدیره خانه سینما ناگوار بود

امین تارخ درباره انتخاب محمدمهدی عسگرپور به مدیر عاملی خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: اعضاء هیئت مدیره معتقد بودند با وجود انسانی شایسته و باتجربه چون آقای عسگرپور چرا باید از خارج یا داخل سینما فردی دیگر را به مدیر عاملی برگزید. وی با توجه به سابقه فعالیت در فارابی و شهرداری تهران به مسائل و مشکلات صنفی اشراف دارد و به همین دلیل در جلسه دیشب هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل خانه سینما انتخاب شد.

سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما افزود: البته عسگرپور با وجود مشغله‌های فراوان در تولید فیلم و سریال با ایثار و از خودگذشتگی این سمت را پذیرفت و اعضاء هیئت مدیره از این تصمیم خوشحال شدند. امیدواریم آقای سیدرضا میرکریمی نیز با همدلی و همراهی ما در مدیریت خانه سینما یاری کند. البته با انتخاب مدیر عامل جدید آقای میرکریمی با اصرار ما این همراهی را ادامه خواهد داد و امید است با مشاوره‌هایش ما را در رسیدن به اهداف کمک کند.

وی درباره استعفاء علی معلم از دبیری دوازدهمین جشن خانه سینما گفت: آقای معلم برخلاف میل باطنی تک تک اعضاء هیئت مدیره مصرانه خواستار کناره‌گیری از دبیری جشن خانه سینما بود و پذیرش این استعفا واقعا برای ما ناگوار بود. احساس کردیم از تعطیلی "دنیای تصویر" گرد و غباری بر روح و روان معلم نشسته و وی از این اتفاق دل‌چرکین است و شاید اصرار ما خاطر او را آزرده کند. امیدواریم در آینده از حضور معلم در موقعیت‌های مختلف با اجازه خود او بهره ببریم.

تارخ در پایان درباره انتخاب به دبیری جشن خانه سینما گفت: همه صنوف و اهل سینما به توانایی‌های معلم اشراف دارند و استعفاء وی برای هیچکس خوشحال‌کننده نیست. اما با نظر هیئت مدیره من به دبیری دوازدهمین جشن بزرگ سینما انتخاب شدم و امیدوارم با کمک همه جشنی باشکوه، صمیمی و بی‌حاشیه درخور سینمای ایران برگزار کنیم. این امر با همدلی اعضاء خانه سینما و اهالی رسانه میسر می‌شود. درباره نحوه برگزاری جشن نیز در جلسات آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.