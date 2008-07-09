توافقنامه امنیتی آمریکا-عراق و پیامدهای آن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : "موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی عراق روز گذشته اعلام کرد که دولتش توافقی را در زمینه نقش آینده نیروهای آمریکایی در عراق تا زمانی که یک جدول زمانبندی برای عقب نیشنی آنها تعیین نشود، امضا نخواهد کرد.

نویسنده این مطلب خاطرنشان کرده است : این بیانیه وی محکم ترین درخواست یک مقام ارشد عراقی تاکنون برای تعیین تاریخ خاصی در جهت خروج نیروهای آمریکایی بود. موفق الربیعی در شهر نجف در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت عراق بی صبرانه منتظر عقب نشینی کامل نیروهای آمریکایی است.

در ادامه این مطلب آمده است : اما مقامهای آمریکایی گفتند که هدف از این اظهارات و سخنان مشابه اخیر " نوری المالکی" نخست وزیر عراق، مخاطبان محلی و منطقه ای بوده و هیچ اختلاف اساسی با دولت بوش را نشان نمی دهد.

"تونی فراتو" سخنگوی کاخ سفید گفت که تعیین تاریخ خاص برای عقب نشینی بخشی از گفتگوها نیست و"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا هم گفت که کاهش مداوم درسطح نیروهای آمریکایی را در حالی پیش بینی می کند که نیروهای عراقی مسئولیت را بر عهده می گیرند. وی افزود: کاهش بیشتر نیروها به شرایط در عراق بستگی دارد.

واشنگتن پست افزوده است : نتیجه مذاکرات درباره نقش آینده نیروهای آمریکا در عراق قریب به یقین برای مالکی و دیگر رهبران عراقی که دارای روابط نزدیکی با آمریکا هستند، پیامدهای سیاسی در بر دارد. بسیاری از عراقیها مخالف حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان هستند و این موضوع به یک موضوع مهم در حالی تبدیل شده که سیاستمداران عراقی برای انتخابات استانی پاییز آماده می شوند." مقتدی صدر" روحانی عراقی به شدت مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق است.

نویسنده تصریح کرده است : این در حالی است که دولت بوش از دیرباز با یک جدول زمانبندی مشخص برای عقب نشینی نیروها مخالفت کرده است. مقامهای آمریکایی می گویند که ارتش و پلیس عراق گامهای بلندی طی ماههای اخیر برداشته اند. اما این نیروها تا حد زیادی به ارتش آمریکا وابستگی دارند.