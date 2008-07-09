تشکیل "بازار اسلامی" مقدم بر "پول واحد اسلامی" است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز اظهار داشت : کشورهای گروه D8 با کاهش تعرفه های گمرکی می توانند زمینه همکاری گسترده تر را فراهم کنند و البته انتشار پول واحد اسلامی پروسه ای طولانی مدت خواهد داشت.

نماینده تهران ادامه داد : این حرکت می تواند از کشورهای D8 آغاز شود و سپس بقیه کشورها به آن بپیوندند مانند روندی که در اتحادیه اروپا طی شد.

مصباحی مقدم در پایان گفت : البته پیش از طرح انتشار پول واحد اسلامی باید طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی اجرایی شود.