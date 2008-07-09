۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

مصباحی مقدم:

تشکیل "بازار اسلامی" مقدم بر "پول واحد اسلامی" است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پول واحد اسلامی روندی طولانی پیش رو دارد تشکیل بازار اسلامی را مقدم بر رواج پول واحد اسلامی خواند و پیشنهاد کرد که رواج این پول واحد ابتدا از کشورهای D8 آغاز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز اظهار داشت : کشورهای گروه D8 با کاهش تعرفه های گمرکی می توانند زمینه همکاری گسترده تر را فراهم کنند و البته انتشار پول واحد اسلامی پروسه ای طولانی مدت خواهد داشت.

نماینده تهران ادامه داد : این حرکت می تواند از کشورهای D8  آغاز شود و سپس بقیه کشورها به آن بپیوندند مانند روندی که در اتحادیه اروپا طی شد.

مصباحی مقدم در پایان گفت : البته پیش از طرح انتشار پول واحد اسلامی باید طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی اجرایی شود.

