امید سینمای ایران به فیلمسازان کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد، فیلمسازی از جمله هنرهایی است که طی چهل سال حضور کانون در عرصه سینمای ایران به ویژه در گونه سینمایی کودک و نوجوان در شمار شاخصترین فعالیتهای کانون قرار گرفته است.
حضور چهرههای صاحبنام سینمای ایران در عرصه ساخت فیلم کودک و تولید آثار ماندگار و ارزشمند چون "خانه دوست کجاست" عباس کیارستمی، "باشو غریبه کوچک" بهرام بیضایی، "ساز دهنی" امیر نادری و دیگر فیلمهای کارگردانان شاخص و پس از آن "بچههای آسمان" مجید مجیدی، سینمای ایران و به تبع آن سینمای کانون را در جایگاه و اعتباری ویژه در میان مخاطبین سینما در داخل و خارج کشور قرار داده است.
ادامه این روند تأثیرگذار و تربیت نسلی از فیلمسازان جوان برای سازمانی چون کانون که هنوز برای ادامه فعالیت و حضور در عرصه سینمای کودک تلاش میکند، واجد اهمیت است.
حافظه سینمای ایران همچنان خاطره کارگاهی را که سالها پیش در کانون برپا شد ثبت کرده که طی آن جوانانی مانند عبدالله علیمراد، وجیهالله فردمقدم و ... به عرصه هنر پویانمایی ایران معرفی شدند و اکنون در شمار بزرگان و اساتید این هنر جذاب و تأثیرگذار قرار گرفتهاند.
اکنون و از پس آن سالها چند دورهای است که کانون با برگزاری جشنوارهای با عنوان فیلم کودکان برای کودکان (قاصدک)، کودکان ایرانی را به ساخت فیلم تشویق میکند که البته استقبال کودکان را طی سه دوره گذشته در پی داشته است.
این جشنواره که ایده برگزاری آن بر مبنای جشنوارههای مشابهی که در جهان به نام kids for kids شناخته میشود مطرح شده، صرفنظر از جنبههای رقابتی، باعث شده تا مراکز کانون در سراسر ایران، کار برگزاری کارگاههای آموزش فیلمسازی و پویانمایی را در شمار فعالیتهای اصلی خود به ویژه در فصل تابستان قرار دهند.
استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و مرکزی از جمله استانهایی هستند که کارگاههای انیمیشن درآنها برپا شده است. همچنین قرار است فیلمهای ساخته شده توسط کودکان و نوجوانان در این کارگاهها، در چهارمین جشنواره قاصدک به رقابت گذاشته شود.
این جشنواره از تمامی کودکان و نوجوانان ایرانی 6 تا 16 سال خواسته تا با در دست گرفتن دوربین، فرصت تعطیلات تابستانی را غنیمت دانسته و در دو بخش فیلمهای زنده و پویانمایی (انیمیشن) و با تکنیک و موضوع آزاد به فیلمسازی بپردازند. زمان فیلمها حداکثر 8 دقیقه و مهلت نهایی ارسال آثار پایان آذرماه 87 تعیین شده است.
نظر شما