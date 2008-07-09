آثار خوشنویسی کودکان در کانون تبریز به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد، این نمایشگاه از 16 تیر و به مناسبت روز قلم برپا شد و تا پایان تیرماه ادامه دارد که شامل منتخبی از آثار خوشنویسی اعضا کتابخانه‌های کانون شهر تبریز است.

در آیین گشایش این نمایشگاه دو تن از اساتید انجمن خوشنویسان تبریز حضور داشتند و همچنین کارگاهی برای کودکان و نوجوانان حاضر در این همایش خوشنویسی برپا شد و کودکان برگزیده این نمایشگاه نیز جوایز خود را دریافت کردند.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز تا پایان تیرماه از ساعت 8 تا 17 به نشانی مجتمع فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در چهارراه لاله، پشت کتابخانه مرکزی تبریز مراجعه کنند.