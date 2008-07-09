ساوجبلاغ و پرند مناطق نمونه گردشگری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با تاسیس منطقه نمونه گردشگری ساوجبلاغ در استان تهران بر اساس طرح جامع منطقه که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به تصویب خواهد رسید، موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه هیئت وزیران ، همچنین باتاسیس منطقه نمونه گردشگری در محدوده شهر جدید پرند در استان تهران بر اساس طرح جامع منطقه که توسط شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به تصویب خواهد رسید، موافقت شد.

در همین راستا این دو منطقه به فهرست سایر مناطق نمونه گردشگری کشور افزوده می شوند.

این مصوبه در تاریخ 16/4/1387 از سوی پرویز داوودی برای اجرا ابلاغ شد.