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۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

5 هزار و 603 دهیاری در 15 استان کشور درجه بندی شد

5 هزار و 603 دهیاری در 15 استان کشور درجه بندی شد

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از درجه بندی5 هزار و 603 دهیاری در 15 استان کشور بر اساس شاخصهای جمعیت، وسعت و درآمد روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه اکبر آبادی با بیان مطلب فوق افزود: کار درجه بندی پنج هزار و 603 دهیاری واقع در 15 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور انجام و به استانداریهای مربوطه ابلاغ شده است.

وی گفت: درجه بندی دهیاریهای پنج استان اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان در مرحله بررسی نهایی قرار دارد که به محض اتمام به استانهای مزبور ابلاغ می شود.

اکبر آبادی در ادامه اظهار داشت: مطابق طرح درجه بندی دهیاریها، هر دهیاری با توجه به سه شاخص جمعیت، وسعت و میزان درآمد روستا دارای درجه ای از یک تا شش خواهد بود.

وی افزود: هر دهیاری متناسب با درجه خود دارای تشکیلات و ساختار سازمانی و برنامه کاری خاصی خواهد بود.

اکبر آبادی در ادامه اظهار داشت: از میان پنج هزار و 603 دهیاری درجه بندی شده، دو هزار و 272 دهیاری که 40 درصد مجموع دهیاریهای درجه بندی شده را شامل می شود ، دارای درجه یک و دو هزار و 94 دهیاری یعنی 37.5 درصد دهیاریهای درجه بندی شده دارای درجه دو هستند.

وی افزود: 972 دهیاری که 17 درصد دهیاریهای درجه بندی شده را شامل می شود دارای درجه سه ، 208 دهیاری که چهار درصد دهیاریهای مزبور را شامل می شود درجه دو و شش دهیاری نیز دارای درجه شش هستند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین اعلام کرد: از ابتدای صدور مجوز تاسیس دهیاریها در کشور تا پایان سه ماهه نخست امسال مجوز تاسیس 20 هزار و 454 دهیاری از سوی وزارت کشور صادر شده است.

اکبر آبادی افزود: در سه ماهه نخست امسال مجوز تاسیس 192 دهیاری صادر شده است.

وی درادامه اظهار داشت: همچنین درسال 1386 مجوز تاسیس یک هزار و 716 دهیاری، در سال 1385 مجوز تاسیس دو هزار و 502 دهیاری و در سال 1384 مجوز تاسیس دو هزار و 10 دهیاری از سوی وزارت کشور صادر شد.

اکبر آبادی افزود: وزارت کشور تا پایان سال 1383 مجوز تاسیس 14 هزار و 34 دهیاری را صادر کرده است.

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر شاخص اصلی صدور مجوز تاسیس دهیاری برای روستاهای کشور ، دارا بودن جمعیت 400 نفر یعنی معادل 80 خانوار و بالاتر می باشد.

وی افزود: در صورتی که روستایی واجد شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا باید به نمایندگی از اهالی روستا برای این امر اعلام آمادگی کند و تعهد این شورا در خصوص تامین مکان مناسب برای فعالیت دهیاری از دیگر شروط لازم برای صدور مجوز تاسیس دهیاری است.

کد مطلب 713703

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