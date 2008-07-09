۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

پنج هزار راننده تاکسی گردشگری آموزش می بینند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی کلانشهرهای کشور گفت: برای طرح تاکسی گردگشری پنج هزار راننده آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد ربیعیان ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات طرح تاکسی گردشگری در شیراز افزود: آموزش این رانندگان با همکاری آکادمی نخبگان کشور صورت می گیرد و این آکادمی متون آموزشی که هر راننده باید در حوزه گردشگری و برخورد با گردشگر داخلی و خارجی بدانند، تدوین خواهد کرد.

وی در تشریح اجرای طرح تاکسی گردشگری نیز گفت: در سه ماهه نخست پارسال ضرورت ایجاد تاکسی گردشگری در مناطق مختلف کشور احساس و در سه ماهه دوم همان سال نیز تفاهم نامه های لازم منعقد و امضا شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کلانشهرهای کشور بیان داشت: در نهایت پیگیریها، پنج کلانشهر شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد و تهران به عنوان شهرهای پایلوت اجرای طرح تاکسی گردشگری انتخاب شدند و هم اکنون شیراز در این راستا اولین شرکتهای تاکسی گردشگری در کشور را راه اندازی کرد.

ربیعیان عنوان کرد: هم اکنون سه شرکت توانمند در کلانشهر شیراز طرح تاکسی گردشگری را به عهده گرفتند اما در این شرایط باید مسائلی نظیر محدودیت تردد خودروها، سوخت، نوع خودرو و مسائلی از این قبیل تعیین و مشخص شود.

در ادامه همایش معاون اداره کل حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز اظهار داشت: برای اینکه تاکسی های گردشگری در سطح کشور برای جذب هرچه بیشتر توریسم موثر باشند باید ابتدا رانندگان را با برخی اصول گردشگری آشنا کنیم.

جواد صادقی مجد افزود: نحوه برخورد رانندگان با توریست خارجی و داخلی باید به آنها آموزش داده می شد به همین منظور در ابتدا اصول اولیه نظیر نحوه سلام کردن را در دستور کار آموزش رانندگان قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تاکسی های گردشگری غیر از بحث آموزش رانندگان باید برای حوزه های دیگر نظیر رنگ خودروها طبق استاندارد جهانی ، نوع خودروها و رفع محدودیت تردد در حوزه برون شهری تمهیداتی اندیشیده شود.

کد مطلب 713712

