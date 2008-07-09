پنج هزار راننده تاکسی گردشگری آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد ربیعیان ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات طرح تاکسی گردشگری در شیراز افزود: آموزش این رانندگان با همکاری آکادمی نخبگان کشور صورت می گیرد و این آکادمی متون آموزشی که هر راننده باید در حوزه گردشگری و برخورد با گردشگر داخلی و خارجی بدانند، تدوین خواهد کرد.

وی در تشریح اجرای طرح تاکسی گردشگری نیز گفت: در سه ماهه نخست پارسال ضرورت ایجاد تاکسی گردشگری در مناطق مختلف کشور احساس و در سه ماهه دوم همان سال نیز تفاهم نامه های لازم منعقد و امضا شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کلانشهرهای کشور بیان داشت: در نهایت پیگیریها، پنج کلانشهر شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد و تهران به عنوان شهرهای پایلوت اجرای طرح تاکسی گردشگری انتخاب شدند و هم اکنون شیراز در این راستا اولین شرکتهای تاکسی گردشگری در کشور را راه اندازی کرد.

ربیعیان عنوان کرد: هم اکنون سه شرکت توانمند در کلانشهر شیراز طرح تاکسی گردشگری را به عهده گرفتند اما در این شرایط باید مسائلی نظیر محدودیت تردد خودروها، سوخت، نوع خودرو و مسائلی از این قبیل تعیین و مشخص شود.

در ادامه همایش معاون اداره کل حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز اظهار داشت: برای اینکه تاکسی های گردشگری در سطح کشور برای جذب هرچه بیشتر توریسم موثر باشند باید ابتدا رانندگان را با برخی اصول گردشگری آشنا کنیم.

جواد صادقی مجد افزود: نحوه برخورد رانندگان با توریست خارجی و داخلی باید به آنها آموزش داده می شد به همین منظور در ابتدا اصول اولیه نظیر نحوه سلام کردن را در دستور کار آموزش رانندگان قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تاکسی های گردشگری غیر از بحث آموزش رانندگان باید برای حوزه های دیگر نظیر رنگ خودروها طبق استاندارد جهانی ، نوع خودروها و رفع محدودیت تردد در حوزه برون شهری تمهیداتی اندیشیده شود.