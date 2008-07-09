40 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسین نبی لو، ظهر امروز در نشست توسعه مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام، اظهار داشت: گسترش فرهنگ زکات تاثیر مهمی در شکل گیری جامعه اسلامی دارد و باید یه این مهم در جامعه توجه بیشتری شود.

وی افزود: سال گذشته 128 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شد و امسال پیش بینی می شود 170 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شود که در سه ماهه نخست سال جاری 40 میلیارد ریال از این میزان پیش بینی شده، جمع آوری شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در صورت جمع آوری مبلغ پیش بینی شده، 70 میلیارد ریال آن صرف ارائه خدمات مطلوب به محرومان کشور می شود، خاطرنشان کرد: بقیه مبلغ صرف امور عمرانی در روستاهای کشور می شود.

نبی لو مهمترین هدف ستاد احیاء زکات کشور را احیاء زکات در جامعه عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام نیز در این نشست بیان داشت: جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین راهکارهای احیاء زکات در جامعه است.

علیرضا ابراهیمی اظهار داشت: باید عدم اعتماد مردم به این نهاد را آسیب شناسی کرد و با موسسات خیریه برای ایجاد جلب اعتماد مردم تعامل داشت.