۱۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

پلیس محله در شهرستانهای گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری استان گلستان از فعالیت 268 نفر پلیس محله در شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی جعفری، عصر چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: اکنون در قالب این طرح 215 نگهبان عادی، 38 نگهبان شاغل و 15 نفر بازنشسته فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: پلیس محله در پیشگیری ازجرایم نقش زیادی دارند و به عنوان مددیار کارکنان نیروی انتظامی در تمامی شهرستانهای استان مشغول خدمت هستند.

وی همکای با ماموران نیروی انتظامی در زمینه دستگیری متهمان، معرفی افراد مشکوک به ماموران، حفظ صحنه جرم و همکاری با عوامل راهنمایی و رانندگی را از جمله وظایف پلیس محله ذکر کرد.

به گفته سرهنگ جعفری، این افراد پس از گزینش از طریق شرکتهای خدماتی و حفاظتی استخدام شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی در شرکتهای خصوصی، موسسات اداری، دولتی و محلات می توانند انجام وظیفه می کنند.

استان گلستان 11 شهرستان، 24 شهر، 21 بخش، 50 دهستان و 977 روستا دارد.

