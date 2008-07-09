پلیس محله در شهرستانهای گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی جعفری، عصر چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: اکنون در قالب این طرح 215 نگهبان عادی، 38 نگهبان شاغل و 15 نفر بازنشسته فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: پلیس محله در پیشگیری ازجرایم نقش زیادی دارند و به عنوان مددیار کارکنان نیروی انتظامی در تمامی شهرستانهای استان مشغول خدمت هستند.

وی همکای با ماموران نیروی انتظامی در زمینه دستگیری متهمان، معرفی افراد مشکوک به ماموران، حفظ صحنه جرم و همکاری با عوامل راهنمایی و رانندگی را از جمله وظایف پلیس محله ذکر کرد.

به گفته سرهنگ جعفری، این افراد پس از گزینش از طریق شرکتهای خدماتی و حفاظتی استخدام شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی در شرکتهای خصوصی، موسسات اداری، دولتی و محلات می توانند انجام وظیفه می کنند.

استان گلستان 11 شهرستان، 24 شهر، 21 بخش، 50 دهستان و 977 روستا دارد.