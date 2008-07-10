مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و نحوه توزیع کارت آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه های دولتی اعلام شد

رئیس مجلس: طرح های زود بازده مسکن موقتی است

وزیر راه: خارجی ها برای تامین مالی آزاد راه تهران - شمال مشارکت نمی کنند

پس از رزمایش آمریکا و انگلیس در خلیج فارس انجام شد؛ نمایش توان موشکی ایران در تنگه هرمز



اعتماد:

در پی فشارها برای انحلال نهاد صنفی روزنامه نگاران ایران صورت گرفت، نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به مجلس

نمایش توان موشکی ایران

از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای همدان، متهمان پرونده مرگ پزشک همدانی تبرئه شدند



اعتماد ملی :

ایران نسل جدید موشک های شهاب را آزمایش کرد، موج انفجار شهاب 3 در جهان

نمایندگان به دولت برای تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد اخطار قانون اساسی دادند، معرفی وزرا به وقت اضافه کشید

دولت 7 میلیون تن گندم وارد می کند

صنعتگران خطاب به وزیر صنایع و معادن اعلام کردند، یک روز جشن می گیریم 364 روز عذاب می کشیم



ایران :

در سومین رزمایش پیامبر اعظم (ص) صورت گرفت، شلیک نسل جدید موشک شهاب

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد، اعتراض به تاسیس شرکت های پنهان در شهرداری

وزیر صنایع و معادن: برق واحدهای صنعتی قطع نمی شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خبر داد: دریافت حق التحریر ثبت اسناد بر اساس قیمت منطقه ای



ابرار:

زیباری: به زودی منافقین را اخراج می کنیم

گروه 8 خواستار تعلیق غنی سازی در ایران شد

باوند: از دست دادن شرایط موجود پیامدهای نامطلوبی ایجاد می کند

مخبر کمیسیون امنیت ملی: قانون انتخابات ریاست جمهوری باید بازنگری شود



ابتکار:

بازتاب جهانی رزمایش پیشدستانه ایران در خلیج فارس ، شلیک موشک های غول پیکر

تحول اقتصادی بر محور راه اندازی و جا انداز مطلوب نیست، توکلی: نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه نبود

هاشمی شاهرودی ؛ رانت اطلاع داشتن از اسرار وسوسه می کند، پور محمدی بازرسی راتحویل گرفت

یار لاریجانی رئیس دیوان محاسبات شد



اسرار:

واقع گرایان قطب سوم انتخابات ریاست جمهوری

نقش یورو در اقتصاد نفتی خاورمیانه و جهان

روحانی: احتمال کاندیداتوری روحانی درانتخابات ریاست جمهوری

توکلی: پژوهش دولت در طرح تحول اقتصادی ناتمام است



پول:

هاشمی رفسنجانی : عقاید خود را به مردم تحمیل نکنیم

خشکسالی صادرات را به واردات تبدیل کرد، برنامه دولت برای واردات 5 میلیون تن گندم

قالیباف: بانک شهرداری شروع به کار می کند

هاشمی شاهرودی: برنامه ها اجرا نشد؛ چه فرصت ها که از دست رفت



تفاهم:

از چین وکره تا فیلیپین و تایلند در بهره وری از ایران پیش افتاده اند، خوش بختی بی دلیل نیست

پایان نشست هشت کشور صنعتی جهان در ژاپن ؛ ماموریت هایی برای گروه 5

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان غیر ایرانی و حواشی جالب آن؛ خیلی زود دل مان برای ایران تنگ می شود

درد دل های بخش خصوصی در پیش چشم وزیر صنایع؛ تولید، برج مراقبت می خواهد



جام جم:

رئیس قوه قضائیه: دستگاه های نظارتی هم به نظارت نیاز دارند

مدارس غیر انتفاعی از ورشکستگی تا شهریه های چند میلیونی

وعده رئیس مجلس به بخش خصوصی: قوانین مزاحم رونق اقتصادی حذف می شود



جوان:

شوک شلیک

نامه شدید اللحن مالکی به بوش

با رای نمایندگان مجلس، 15 عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی انتخاب شدند

در گذشت آیت الله اشتهاردی استاد اخلاق حوزه



جمهوری اسلامی:

آزمایش موفقیت آمیز موشک جدید " شهاب 3" در رزمایش خلیج فارس

آیت الله سیستانی خواستار خروج نیروهای بیگانه از عراق شد

سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: مذاکرات جلیلی و سولانا هفته آینده در تهران



خراسان:

پس از آزمایش موفقیت آمیز موشک جدی شهاب 3 ، اسرائیل: هیچ تمایلی به درگیری با ایران نداریم

وزیر صنایع و معادن در جلسه اتاق بازرگانی ایران : 5 میلیارد دلار ازحساب ذخیره ارزی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص می یابد

با رای نمایندگان ؛ نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت تعیین شدند



حیات نو:

شهاب 3 و 9 موشک دوربرد آزمایش شدند، نمایش قدرت موشکی ایران

هاشمی شاهرودی: کارها با حواله دادن پیش نخواهد رفت

اعتراض مجلس به معرفی نشدن وزیر اقتصاد



خبر:

بازتاب گسترده پرتاب موفقیت آمیز موشک شهاب 3

هاشمی رفسنجانی: اداره امور را به مردم واگذار کرده و بر مبنای خواست آنها عمل کنیم

لاریجانی: مجلس آماده است قوانین مزاحم سرمایه گذاری را تغییر دهد



دنیای اقتصاد:

علی لاریجانی ، به پارلمان اقتصاد رفت، حرف های بخش خصوصی با مجلس

شلیک موفق موشک جدید ایران

جزئیات کامل حادثه ساختمان مرگ در سعادت آباد



سیاست روز:

رئیس جمهور تا دقایق آخر وزیر معرفی نکرد

پرواز شهاب ها بر فراز آسمان، توان دفاعی ایران به رخ کشیده شد

محرابیان با مظاهری همراه شد، انگشت اشاره وزیر صنایع بر وجود نقدینگی سرگردان

وزیرنفت: سهم ایران در خزر محفوظ است



صدای عدالت:

واکنش نمایندگان همراه با اخطار قانون اساسی به رئیس جمهور: سرپرستی " صمصامی " اشکال قانونی دارد

پرتاب 9 موشک دور برد و میان برد، آزمایش موفقیت آمیز موشک جدید شهاب 3

پور محمدی در جلسه معارفه خود: هیچ مقامی از نظارت خارج نیست

لاریجانی :اراده حکومت فعال کردن بخش خصوصی است



عصر اقتصاد:

با تصویب هیئت وزیران: "کارگروه ملی خانواده "تشکیل شد

دیدار قالیباف با هنرمندان:صندوق ویژه پیشکسوتان هنر تشکیل می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: مدیریت CNG در کشور به انتظارها پاسخ نداده است



قدس:

آزمایش نسل جدید موشک " شهاب 3" بازتاب جهانی داشت، نمایش قدرت دفاعی ایران در خلیج فارس

وزیر کار: طرح تحول اقتصادی 90 درصد مشکل قاچاق را حل می کند

موفق الربیعی پس از دیدار با آیت الله سیستانی : توافق امنیتی با آمریکا باید با جدول زمانی خروج نیروها باشد



کاروکارگر:

در منطقه رزمایش پیامبر اعظم (ص) با موفقیت انجام شد، شلیک موشک های جدید شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر

احمدی نژاد در دیدار رئیس جمهور سنگال عنوان کرد: آمادگی ایران برای کمک به حل مناقشات آفریقا

گزارش جلسه علنی مجلس، انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس



کارگزاران:

رزمایش پیامبر اعظم 3 با چند آزمایش موشکی همراه شد، پرواز شهاب 3 بر فراز خلیج فارس

درگفت و گوی سرمربی تیم ملی با کارگزاران مطرح شد، علی دایی : دوست ندارم سیاسی باشم

علی لاریجانی در اتاق بازرگانی ایران: فعلا اقتصاد جای نازک نارنجی ها نیست

درمراسم معارفه پور محمدی صورت گرفت، تاکید هاشمی شاهرودی بر ورود سازمان بازرسی بر حوزه اجرایی



کیهان:

بازتاب جهانی مانور موشکی سپاه، شلیک موشک با برد 2000 کیلومتر ، اسرائیل: با ایران جنگ نداریم

دبیر کل سازمان ملل خواستار افزایش اعضای دائمی شورای امنیت شد

آیت الله سیستانی: توافقنامه امنیتی غیر شرعی است اشغالگران باید عراق را ترک کنند



همبستگی:

مقام معظم رهبری: آیت الله اشتهاردی عالمی مهذب و برخورد از سجایای اخلاقی بودند

فرماندهان سپاه در هشدار به تهدیدهای دشمنان تاکید کردند: دست ما همواره روی ماشه و موشک های ما آماده پرتاب

آیت الله هاشمی شاهرودی در مراسم معرفی پور محمدی ، رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور: کارها با حواله دادن پیش نمی رود

هاشمی رفسنجانی: باید اداره امور را به مردم واگذار کرد



همشهری:

شهردار تهران: طرح نوسازان، به خانه دار شدن کم درآمدها کمک می کند

شوک تازه دولت به بازار سهام

حمله به کنسولگری آمریکا در استانبول

بازتاب جهانی رزمایش موشکی ایران



هدف واقتصاد:

رهبر انقلاب: آیت الله اشتهاردی عالمی مهذب بودند

درخواست فعالان اقتصادی از وزیر صنایع در اتاق ایران: قفل های بانک مرکزی را باز کنید

هاشمی شاهرودی: فرصت های زیادی را به خاطر عدم اجرای برنامه ها از دست داده ایم ، ماموریت های پور محمدی در سازمان بازرسی

قالیباف: بانک شهرداری فعال می شود