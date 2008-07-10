به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره فیلم جدید فرناندو میره‌یس با نام "کوری"، درباره فیلم مستند و افشاگر "ترامبو"، پنجشنبه بازار کتاب و چند مطلب ادبی. آغاز تغییرات در خانه سینما، پروژه جدید محمد بزرگ‌نیا، حرف‌های رئیس انجمن خوشنویسان ایران، فیلم جدید تارانتینو، همیاری سینماگران ایرانی با برنامه جهانی غذا، فیلمساز تونسی داور جشنواره ونیز و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به نگارش متن مجموعه‌ای از زندگی فضیل‌بن‌عیاض، تولید تله فیلم "پرواز یک رویا" و "دلایل اصلی"، برپایی چهارمین جشنواره فیلم قاصدک، حرف‌های تهیه‌کننده مجموعه "هویت" و اخبار کوتاه. گفتگو با اندرو استنتن خالق انیمیشن "وال - ای"، بررسی زمان و مکان در سری فیلم‌های "ایندیانا جونز" و گفتگو با جرج لوکاس کارگردان فیلم در صفحه سینما و معرفی فیلم‌های آخر هفته تلویزیون، یادداشتی بر فیلم خارجی "آرزوهای بزرگ" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مطلبی به مناسبت نمایشگاه "یاد آهن و ژازه". گفتگو با کیانوش عیاری کارگردان مجموعه "روزگار قریب" و دو یادداشت در صفحه تلویزیون و گزارشی از ضیافت شهردار تهران در باغ موزه هنرهای ایرانی، واکنش آیت‌الله سبحانی به مجموعه "یوسف پیامبر (ع)"، تغییرات در خانه سینما، ادامه هفدهمین جشنواره هنر محیطی و اخباری کوتاه از میرکریمی، یثربی، فرضیایی، مشایخی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به انتقاد آیت‌الله سبحانی از مجموعه "یوسف پیامبر (ع)"، تغییر مدیر عامل و دبیر جشن خانه سینما، گپی با گوهر خیراندیش، کلید خوردن جایزه گلشیری، بزرگداشت محمد معین، پیشخوان و تازه‌هایی از ادبیات، سینما و ...

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با طراح، تهیه‌کننده، تصویربردار و کارگردان برنامه "آوای ایرانی"، معرفی فیلم‌های آخر هفته تلویزیون و اخبار کوتاه. اتفاقات جدید در مدیریت خانه سینما و جشن سینمای ایران، کنسرت‌های موسیقی آخر هفته، مصدومیت جمشید مشایخی سر صحنه فیلمبرداری، در حاشیه اجرای کنسرت گروه ونزوئلایی در تهران و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با منوچهر هادی کارگردان فیلم "قرنطینه". آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای برگزاری بی‌ینال نگارگری، تغییرات در خانه سینما، احتمال حضور براد پیت در فیلم جدید تارانتینو، ترانه‌خوانی سفیر ونزوئلا، یک دنباله دیگر برای فیلم "هالک" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به گفتگو با کارشناسان درباره حرکت رسانه ملی در جهت تقویت سینمای هالیوود، انتقاد آیت‌الله سبحانی از مجموعه "یوسف پیامبر (ع)"، انعکاس ممنوعیت حضور چهره‌های ایرانی در تبلیغات در رسانه‌های غربی، تغییرات در خانه سینما، تقدیر بنیاد حفظ آثار از خانه سینما، ساخت مجموعه "غیرمحرمانه"، یادداشتی از اسماعیل براری و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه موسیقی می‌پردازد به مطلبی درباره میک جگر از میان یک گفتگو، تولد یک گروه موسیقی تازه، یادداشتی بر رواج و رونق بزرگداشت‌های بی‌خلوص و اخبار کوتاه. نگاهی به تفاوت‌ها و شباهت‌های دو رمان "ارباب حلقه‌ها" و "وقایع‌نگاری نارنیا" در صفحه ادب و نهایتاً توافق تازه میان بازیگران و تهیه‌کنندگان هالیوود، کنسرت گروه کلاژ در تالار وحدت، تغییرات اساسی در خانه سینما، آسیب‌دیدگی جمشید مشایخی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.