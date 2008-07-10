عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- واکنش احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر به مستند ایرانی "اعدام فرعون"

- در درگیری های اخیر در شمال لبنان 2 نفر کشته و 58 نفر زخمی شدند

- مؤسسه رند: اقدام نظامی علیه ایران سیاست های آن را تغییر نخواهد داد.

- تشکیلات خودگردان فلسطین از موضع سران گروه هشت در قبال شهرک سازی اسرائیل استقبال کرد.

ادعای شون مک کورمک: آمریکا به دنبال مقابله با تمامی اشکال تهدید از سوی ایران به شیوه های مختلف است و مقابله آمریکا تنها محدود به تهدیدات موشکی ایران نمی شود.

یک روزنامه اندونزیایی مدعی شد: اداره مهاجرت اندونزی یک ایرانی را که به اتهام قاچاق انسان و انتقال مهاجران غیر قانونی به استرالیا از سال 1999 تا 2007 تحت تعقیب پلیس بین المللی بوده دستگیر کرده است.

- اوباما و مک کین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دو حزب برتر این کشور در خصوص آزمایش موشکی ایران دچار اختلاف هستند.

- نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که ایران به دلیل مواجه بودن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشرفت چندانی را در زمینه هسته ای بدست نیاورده است.

- وزیر خارجه پاکستان مخالفت کشورش را با حضور نیروهای خارجی در خاک این کشوراعلام کرد

- ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا: دیپلماسی برای برخورد با تهران در اولویت قرار دارد.

- وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد: برنامه مشکی ایران استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا را ضروری می داند.

- فرماندهان آمریکایی اعلام کردند که نیروهای امنیتی عراق تا اواسط سال 2009 توان کامل دفاعی خود را به دست خواهند آورد.