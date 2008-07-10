جوسازی و فرافکنی های بی ربط مقامات آمریکایی / ایران تهدید است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رابرت گیتس درباره آزمایش موشکی دفاعی ایران در سخنانی بی ربط و در راستای توجیه سیاستهای توسعه طلبانه کشورش ادعا کرد: آزمایش موشکی ایران نشان داد که این کشور یک تهدید است و تلاش آمریکا برای تهدید نشان دادن ایران را تائید نمود و همچنین ضرورت تاسیس سامانه موشکی آمریکا در اروپا را ضروری ساخت.

وی در تداوم جوسازی ها علیه ایران افزود: اقدام تهران این توجیه روسیه را که ایران 10 تا 20 سال آینده موشکهای دور برد نخواهد داشت، رد می کند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین اعلام کرد که ایران موشکی را آزمایش کرده که برد بسیار طولانی دارد و واشنگتن به دقت در حال مطالعه آن است تا دقیقاً متوجه شود که چه موشکی در ایران آزمایش شده است و این موضوع تا چه حدی بیانگر توانایی موشکی آن کشور است.

در پی آزمایش همچنین کاخ سفید از ایران خواست تا از آزمایش بیشتر موشکی خودداری کند.

رایس نیز در پی اقدام ایران درصدد توجیه استقرار سامانه موشکی در اروپا برآمد.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ادعا کرد که کشورش نه تنها در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایران بلکه تمامی تهدیدات ایران به شیوه های گوناگون است.

وی همچنین در خصوص برنامه غنی سازی ایران گفت که واشنگتن در تلاش است تا از طریق روند دیپلماسی و از طریق 1+5 با آن مقابله کند.

اما درعین حال "هاوارد بیرمن" یکی از اعضای ارشد کنگره در اظهاراتی بی ربط و بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، توقف تهدید هسته ای تهران را یکی از چالشهای راهبردی آمریکا دانست و ادعا کرد: هیچکس دقیقاً نمی داند که تهران چه زمانی بمب اتمی تولید خواهد کرد، اما این مسئله به زودی اتفاق خواهد افتاد.

گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید نیز ادعا نمود که اقدامات موشکی ایران با تعهدات بین المللی ایران مغایر است و افزود: اگر تهران به دنبال جلب اعتماد جامعه جهانی است باید از آزامایش موشکی بیشتر خود داری کند.

این اظهارات در حالی است که نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که ایران می خواهد برنامه های هسته ای خود را بسیار پیشرفته نشان دهد، در صورتی که به سبب تحریم های سازمان ملل متحد پیشرفت کمی در برنامه های هسته ای خود داشته است.