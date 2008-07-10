به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد با وجود ممنوعیت تبلیغات و آگهیهای بازرگانی تلویزیونی به سبک غربی پس از انقلاب اسلامی در ایران، این نوع تبلیغات از اوایل دهه 1990 بار دیگر در شهرها و تلویزیون دولتی ایران پدیدار شد.
علیرضا کریمی مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با اعلام خبر ممنوعیت حضور ستارههای ورزشی و هنری در آگهیهای تبلیغاتی گفت: الگوهای فرهنگی ورزشی کشور باید مروج روحیه جوانمردی باشند نه مشوق فرهنگ مصرفگرایی.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در چند سال اخیر ستارههای سینما و دنیای ورزش با حضور روی بیلبوردها برای کالاهای مختلف تبلیغ کردهاند. به نظر میرسد بخش زیادی از این ممنوعیت به خاطر حسین رضازاده قهرمان وزنهبرداری و برنده دو مدال المپیک باشد.
رضازاده در چند ماه اخیر با حضور در آگهی تبلیغاتی یک موسسه املاک در دبی که از شبکههای مختلف ماهواره ای پخش میشود باعث تعجب شد. "هرکول ایرانی" با قامت غولآسای خود در عین حال چهره آشنا بیلبوردهای مختلف در تهران از تبلیغ بانک گرفته تا تبلیغ آب معدنی است.
محمدرضا گلزار و بهرام رادان چهرههای محبوب سینما و مهران مدیری کمدین تلویزیون ایران نیز در آگهیهای تبلیغاتی مختلف مانند لباس مردانه و چای ظاهر شدهاند. با وجود ممنوعیت تبلیغات و آگهیهای بازرگانی تلویزیونی به سبک غربی پس از انقلاب اسلامی در ایران، این نوع تبلیغات از اوایل دهه 1990 بار دیگر در شهرها و تلویزیون دولتی ایران پدیدار شد.
این روزها زنان در بسیاری از آگهیهای تبلیغاتی بخصوص در بخش فرآوردههای غذایی و وسایل خانه دیده میشوند و حتی دختران جوان با آرایشهای غلیظ در مجلات زنانه لوازم آرایشی را تبلیغ میکنند. بازیگران زن پیش از اینها از حضور در آگهیهای تبلیغاتی منع شده بودند.
ایران پیش از این نیز پخش آگهیهای تبلیغاتی از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان خارجی را ممنوع کرده بود که برنامههای آنها از ایالات متحده، اروپا و امارات متحده عربی در ایران قابل دسترسی است.
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