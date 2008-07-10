بلاتر از احتمال برگزار نشدن جام جهانی در آفریقای جنوبی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر به سه کشور آماده باش داده تا در صورتی که آفریقای جنوبی قادر نبود میزبانی رقابت های جام جهانی را بر عهده بگیرد، خللی در برگزاری این رقابت ها به وجود نیاید.

در حالی که کمتر از دو سال به برگزاری مهم ترین تورنمنت فوتبال جهان زمان باقی است، برای نخستین بار این احتمال وجود دارد که میزبان رقابت ها عوض شود.

نگرانی ها از وقتی شدت گرفته که روز سه شنبه اعلام شد ورزشگاه "پورت الیزابت" به احتمال فراوان برای ژوئن سال آینده که زمان برگزاری رقابت های جام کنفدراسیون هاست، آماده نخواهد شد.

آفریقای جنوبی در راه برگزاری رقابت های جام جهانی با مشکلاتی از قبیل آماده نبودن ورزشگاه ها، ناکارآمد بودن سامانه های امنیتی، مشکل حمل و نقل و احتمال قطع برق مواجه بوده است.

بلاتر به "اسکای نیوز" گفت: من با گزینه های جایگزینی صحبت کرده ام. آنها به یک سال زمان نیاز دارند.

بلاتر پاسخی به این پرسش که آیا یکی از گزینه های میزبانی، انگلستان نیست، نداد.