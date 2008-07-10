سنای آمریکا طرح استراق سمع را تصویب کرد/ مرگ حقوق شهروندی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این طرح که با 69 رای موافق در برابر 28 رای مخالف به تصویب رسید به آن دسته از شرکتهای مخابراتی و الکترونیکی که در طرح استراق سمع دولت آمریکا شرکت می کنند مصونیت قضایی اعطا می کند.

به نوشته این روزنامه، این قانون شدیدترین قانون درباره جاسوسی از مردم آمریکاست که در 30 سال گذشته در سنا به تصویب رسیده است.

بر همین اساس، مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ 21 ژوئن ( 1 تیر ) نیز با 239 رای موافق در برابر 129 رای مخالف با این طرح کاخ سفید موافقت کرد و به این ترتیب آن را به صورت یک قانون به تصویب رسانده بود.

"جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملی این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهای الکترونیکی مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنابر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ، 8.3 میلیون آمریکایی در سال 2005 قربانی سرقت هویت شده اند تا جایی که حتی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه افرادی مانند کالین پاول وزیر امورخارجه سابق این کشورهم وجود دارد.

در همین رابطه، روزنامه نیویورک تایمزهم چندی پیش گزارش داد: برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه های الکترنیکی (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.

