عراقی فروشنده کتابفروشی ابن سینا در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فروش ما در تابستان بهتر است و کسانی که به کتابفروشی ما مراجعه می کنند بیشتر بین 18 تا 35 سال هستند. البته بخش کودک و لوازم التحریر هم مجزا از بخش بزرگسالان است.

وی افزود: کتابهای "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری (چشمه) "یوزپلنگانی که با من دویده اند" از بیژن نجدی (نشر مرکز) و "دستور زبان عشق" سروده قیصر امین پور (نشر مروارید) فروش خوبی در هفته گذشته داشته اند. در زمینه روان شناسی هم کتاب "راز" نوشته راندا برن با استقبال خوبی مواجه شده است.

این کتابفروش در پایان گفت: در عرصه مجلات عموما نشریاتی که در حوزه معماری هستند استقبال می شود و شاید در هفته 7-8 مجله در این وادی فروخته شود.

فروش رمان های آرمان آرین

نغمه حسینی فروشنده بخش کودک کتابفروشی ابن سینا در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: ادبیات کودک و نوجوان از لحاظ موضوعی تنوع زیادی دارد و نمی توان درباره آن آمار خاصی ارائه داد و باید بگویم در این بخش فروش خیلی خوبی داریم.

وی اضافه کرد: در بخش کودکان و گروه سنی الف بیشتر کتاب داستان و آموزشی می برند. در بخش نوجوانان نیز کتابهای تخیلی مثل کتابهای "جودی" (جودی دکتر می شود و...) اثر مگان مک دونالد ترجمه محبوبه نجف خانی (نشر افق) و "بچه های بدشانس" نوشته لمونی اسنیکت ترجمه رضا دهقان خوب می فروشد. البته از کتابهای آرمان آرین هم خوب استقبال می شود چرا که سال گذشته کتاب "پارسیان و من" مورد اقبال واقع شد و امسال نیز از این نویسنده مجموعه داستان "گوشواره تلخ" (نشر موج) بسیار استقبال شده است.

سهم من و دالان بهشت و...

خنجری فروشنده کتابفروشی هما در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند که مشکلات اقتصادی مردم و گرانی کتاب باعث می شود فروش خوبی نداشته باشیم اما اگر بخواهیم از همان اندک فروش خود بگوییم باید به فروش خود در زمینه ادبیات داستانی و روان شناسی اشاره کنم.

وی افزود: ادبیات داستانی بیشترین فروش را دارد؛ خصوصا داستان های ایرانی و رمان های اجتماعی مثل "سهم من" نوشته پرینوش صنیعی (نشر روزبهان)، "دالان بهشت" اثر نازی صفوی (نشر ققنوس)، "همخونه" نوشته زهرا ریاحی (نشر الماس دانش). در زمینه روان شناسی هم کتاب "راز" راندا برن بسیار پرفروش بوده است.

خنجری ادامه داد: فروش ما اندک است ولی اجناس دیگری مثل لوازم التحریر، پوستر، نوارها و سی دی های موسیقی را داریم. مجله هایی مثل نگاه نو، گوهران، بخارا و رودکی هم مجلاتی هستند که فروش بدی ندارند و مخاطب خاص خود را دارند.

اهواز؛ از عید تا حالا کتابفروشی راکد است

جعفری فروشنده کتابفروشی جعفری در اهواز به خبرنگار مهر گفت: بازار کتاب راکد است، رکود کامل. جوان ها هم که انگار با کتاب غریبه اند. اصلا به سراغ کتاب نمی آیند. از عید تا حالا کتابفروشی ما راکد است. اما همان مقدار اندک فروش ما در هفته گذشته در عرصه رمان های ایرانی بوده و بعد از این آثار کتاب های روان شناسی و گاه رمان های تاریخی می فروشد.

وی درباره کتابهای پرفروش خود گفت: "دالان بهشت" نوشته نازی صفوی (نشر ققنوس)، "بامداد خمار" فتانه حاج سید جوادی (نشر البرز)، کتابهای حسن کریمی پور و "آن گوشه دنج سمت چپ" نوشته مهدی ربی (نشر چشمه) جزو پرفروشها بوده است. در زمینه روان شناسی هم کتابهای برایان تریسی مورد استقبال بوده است.

جعفری ادامه داد: مشتری های ما از 40 سال به بالا هستند اما گاه مخاطب کودک هم داریم که آنها همان کتابهای قدیمی را می برند.

وی در پایان گفت: باید بگویم که اصلا کتابی چاپ نمی شود که ببرند. این روزها ناشران شکل کتابهای قدیمی را عوض می کنند و دوباره چاپ می کنند.

شیراز؛ مشتری های ما ماشینی هستند

علیرضا زارع فروشنده کتابسرای هنر در شیراز به خبرنگار مهر گفت: مشتری های ما گذری و یا به اصطلاح ماشینی هستند. مغازه ما در خیابان اصلی نزدیک دانشکده ادبیات است و این باعث می شود بیشتر این قشر به کتابفروشی ما مراجعه کنند.

وی ادامه داد: کتابها در این کتابفروشی طبقه بندی شده اند. جامعه شناسی، روان شناسی، ادبیات کلاسیک، رمان ایرانی و خارجی و نیم قفسه های نقاشی، سینما و گرافیک.

این کتابفروش اضافه کرد: خوشبختانه این کتابفروشی در جای خوبی قرار دارد. اگر در جای دیگری مثلا چهارراه زند بودیم ورشکست می شدیم.

زارع با بیان اینکه کتابهای فلسفه غرب را خوب می فروشد، افزود: ما به صورت گزیده کار می کنیم. سطح پایین ترین نوع کتابی که می آوریم آثار پائولو کوئیلو است. البته نه به این معنی که آثار او سطح پایین است بلکه از لحاظ آسانی و سختی متن می گویم. با این حال چه رمان ایرانی باشد و چه خارجی، من کتاب آبگوشتی نمی آورم.

وی ادامه داد: بیشترین فروش ما روی کتاب های روز است و بویژه آثار آمریکای جنوبی، آلمانی و فرانسوی. البته گاهی هم آثار کلاسیک خوب فروخته می شوند.

زارع از کتابهای پرفروش خود نام برد و گفت: "سال بلوا" نوشته عباس معروفی (نشر ققنوس)، "آزادی و خیانت به آزادی" آیزایا برلین ترجمه رضا رضایی (نشر ماهی) و "سفر به انتهای شب" پائولو کوئیلو ترجمه آرش حجازی (نشر کاروان) از پرفروش های هفته گذشته بودند. من اعتقاد دارم در حال حاضر نشر ماهی هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ نوع کتابهایی که چاپ می کند بهترین ناشر کشور است.

وی اضافه کرد: در بخش ادبیات کودک و نوجوان نیز داستان های "نیکولا" و "رامونا" اثر گوسینی (نشر هرمس) مورد استقبال قرار گرفته است. البته نشر پیدایش هم چندی است که مجموعه 30 جلدی ادبیات کهن را برای نوجوانان چاپ کرده است. به عقیده من این انتشارات در کتاب کودک از هرمس جلو زده است. اما پرفروش ترین اثر ما در زمینه ادبیات کودک و نوجوان "شازده کوچولو" ترجمه احمد شاملو (نشر نگاه) بوده است.

این کتابفروش ادامه داد: به غیر از کتاب، سی دی و نوار و پوسترهای استاد محمود فرشچیان یا پوسترهایی را که انتشارات دارینوش منتشر می کند خوب می فروشیم. شاید هم هفته ای 30 سی دی از آوازهای قمرالملوک وزیری و رضا قلی میرزا ظلی بفروشم. بدون شک اگر این فروشگاه جای دیگری از شهر واقع شده بود این فروش را نداشتیم.

وی گفت: فروش ما فروش فصلی نیست. در بخش مجلات هم نشریاتی چون بخارا، جشن کتاب، هنرمند و سیمیا مشتری های خود را دارند.

کرمانشاه؛ کتابفروشی هم مثل معلمی بی پول و بی خاصیت است

محمد هاشمی از کتابفروشی هاشمی کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: از سال 43 در کنار کار معلمی کتاب هم فروخته ام. دو شغل را انتخاب کردم که عین هم بودند. کتابفروشی هم مثل معلمی بی پول و بی خاصیت است.

وی ادامه داد: مشتری های من مثل خودم قدیمی هستند. آنها از سالهای قدیم از من کتاب می خرند. هر کدام از آنها اگر بمیرد یکی از مشتری های من کم می شود. من هم که بمیرم یک کتابفروش کم می شود.

هاشمی افزود: فروش کتاب در تابستان افتضاح است و کسانی که از من کتاب می خرند بیشتر سالمندان هستند. بیشتر فروش ما شامل کتابهایی است که از طریق مطبوعات معرفی می شود. قدیمی ها هم معمولا کتاب های تاریخی را می برند. مجلاتی نظیر جهان کتاب و بخارا را خوب می فروشم و شماره آخر بخارا ویژه نامه "فریدون آدمیت" استقبال شده است.