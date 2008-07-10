طرح تشدید برخورد با سارقان کیف قاپ در کرج اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا اکبر شاهی اظهار داشت: اجرای طرحهای هدفمند با هماهنگی و همکاری واحدهای پلیس آگاهی و سایر واحدهای انتظامی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و از بین بردن بسترهای ارتکاب جرم از اهداف عمده پلیس استان تهران در سال جاری است.

وی افزود: در همین راستا طرح تشدید برخورد با موتور سیکلت سوارانی که مظنون به سرقت و کیف قاپی باشند از ابتدای سال جاری آغاز و همچنان دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این طرح در تمام شهرستانهای تابعه با توجیه، آموزش و راه اندازی گشتهای ویژه موتوری به صورت محسوس و نا محسوس و با به کارگیری ماموران مجرب و متخصص در امر مبارزه با سرقت به خصوص در اطراف اماکن و نقاط تجاری و محل تردد بانوان شناسایی و استفاده سوابق موجود در پلیس آگاهی در خصوص مجرمان سابقه دار در موضوع کیف قاپی به مرحله اجرا در آمد.

اکبر شاهی بیان داشت: در این طرح ماموران با اشراف کامل به تحرکات مظنونان و افراد مشکوک به خصوص موتورسواران که سرگردان که در محل پرسه زنی بودند، اقدام به چهره زنی و شناسایی سارقان کردند که در این زمینه در طی سه ماهه اخیر در مجموع 67 نفر دستیگر شدند و در جریان رسیدگی و بررسی به شکایات در کل 95 مورد سرقت از ناحیه آنها مورد تایید، کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان تهران عنوان کرد: با ابلاغ دستورالعملهای جدید ناجا مبنی بر جدیت و قاطعیت هرچه بیشتر در برخوردهای پلیس طی یک ماه گذشته حداقل چهار مورد از موارد دستگیری با حضور به موقع پلیس در صحنه پس از تعقیب و گریز در نهایت با بکار گیری سلاح و تیر اندازی برابر ضوابط قانونی منجر به دستگیری سارقان شده اند.

وی یادآور شد: اقدام مذکور که بازتاب بسیار گسترده ای در افکار و محافل عمومی نیز داشته است، پیام قاطع و جدی پلیس استان تهران خطاب به سارقان کیف قاپ بوده است که روند مبارزه یا اقدامات مخل در احساس امنیت عمومی با نلاش مضاعف پلیس همچنان ادامه دارد.

این مسئول خواستار همکاری هرچه بیشتر مردمی در خصوص اعلام سریع و دقیق هرگونه اخبار و اطلاعات و رعایت نکات مراقبتی و احتیاطی به خصوص توسط خانم ها در حین تردد در خیابانها و نقاط کم ترد و در ساعات خلوت شبانه روز شد.