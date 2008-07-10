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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

با حضور وزیر علوم؛

دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: صبح فردا با حضور زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، زاهدی صبح فردا در سفر به استان هرمزگان و با حضور در پردیس دانشگاه هرمزگان ضمن کلنگ زنی پروژه های مربوط به توسعه  دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه، فاز یک احداث دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان را نیز مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

احداث دانشکده های تخصصی و توسعه دانشگاه هرمزگان از جمله مصوبات هر دو سفر رئیس جمهور در سال 84 و 86 به استان هرمزگان است.

زاهدی در سفر به هرمزگان در نشستی با حضور اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه مشکلات و مسائل مربوط به توسعه علمی و زیرساختی دانشگاه جامع هرمزگان را نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کد مطلب 714071

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