بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی محیط زیست کهنوج را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مسلمی ظهر امروز در بازدید از پروژه فاضلاب شهری کهنوج گفت: روند اجرایی پروژه فاضلاب شهری کرمان به دلیل عدم تامین اعتبار لازم با کندی مواجه شده است.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه آب و فاضلاب شهری کهنوج به 18 میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که هم اکنون دو پیمانکار در حال فعالیت در این پروژه هستند.

مسلمی گفت: به دلیل نبود سیستم فاضلاب و. تزریق فاضلاب شهری به زمین در شهر کهنوج سطح آب های زیر زمینی شهر بالا آمده است و منابع طبیعی و منابع آبی شهر را با تهدید آلودگی مواجه کرده است.

فرماندار کهنوج با اشاره به خشکیدگی برخی از چاههای روستایی تامین آب گفت: در بخش کشاورزی به دلیل کمبود آب مورد نیاز کشاورزان با مشکلات عدیده ای مواجه شده ایم و در برخی از روستا ها به صورت سیار آب رسانی می کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی در زمینه کمبود آب در شهرستان کهنوج وجود انشعابات غیر قانونی و استفاده از آب شرب در بخش های کشاورزی است که بزودی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.