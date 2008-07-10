خشکسالی احتمال بیماری های مشترک انسان و دام را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، محمد مهدی گویا در دومین روز از همایش کشوری تب شالیزار در هتل قدیم رامسر افزود: بیماری هایی نظیر مالاریا، بیماریهای گوارشی و بیماری هایی از طریق آب و غذا منتقل می شوند و شیوع آن گسترش یافته است.

وی اظهار داشت: در درجه اول نگران وبا و اسهال خونی در کشور هستیم بویژه اینکه مواردی از این بیماری ها در کشورهای همسایه مشاهده شده است.

وی خاطر نشان کرد: اکنون تمام سیستم بهداشتی کشور در آماده باش کامل به سر می برند تا برخورد به موقع بیماری ها داشته باشند.

به گفته گویا، برخی از این بیماری ها به خاطر کم آبی و جابجایی دام ها در کشور رخ می دهد و موجب تغییر الگوی بیماری می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ادامه داد: کاهش بارندگی موجب بیماری مشترک انسان و دام شده است.

وی با اشاره به کمبود در بخش تجهیزات و تحقیقات بیماری های مشترک دام و انسان اضافه کرد: پیش بینی لازم در این زمینه انجام شده است.

گویا بیان داشت: وزارت بهداشت آمادگی کامل دارد تا در کوهتاترین زمان، بیماری های مشترک را شناسایی و کنترل کند.

کنگره دو روزه تب شالیزار امروز در رامسر پایان خواهد یافت.