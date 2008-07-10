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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۸

مدیران باید نقایص مجموعه خود را برطرف کنند

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان آمل، از مدیران دستگاههای این شهرستان خواست در گام نخست نقص های موجود در مجموعه خود را شناسایی و رفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد علی رحمانی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل افزود: هر کدام از ما مسئولان، مجموعه ای را مدیریت می کنیم و قرار باشد کاری انجام شود تمام مجموعه ها باید دلسوزانه و با هم گام بردارند.

وی گفت: مردم از مسئولان انتظار دارند که در اجتماعات آنان به صورت گروهی حاضر و به درد و دلهای آنان گوش دهند.

امام جمعه آمل تصریح کرد: این امر باعث می شود مردم بیشتر مسئولان را در میان خود ببینند و خدمات زمانی هم مطلوب تر به مردم انجام خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل هم بر ضرورت و عمومیت یافتن شورای فرهنگ عمومی در جامعه و تعیین موضوع خاص فرهنگی برای میدان عمل دادن بیشتر به ارگان های مربوطه به آن موضوع در معضلات شهری تاکید کرد.

حسین جوادی گفت: بکارگیری گروه های نمایشی در جشن های مجالس عروسی و ارائه طرح پاک برای سالم سازی و جشن های غروسی باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، همچنین رسیدگی به وضعیت حضور جوانان در مساجد، اجرای طرح پلیس افتخاری از سوی نیروی انتظامی، انجام برنامه ریزی برای مراسم معنوی اعتکاف و افزایش مراکز مشاوره برای نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 714116

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