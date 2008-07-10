اساتید علوم تربیتی معلمان را آموزش دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی شریعتمداری ظهر امروز در همایش دو روزه سراسری امر به معروف و نهی از منکر در شیراز افزود: باید معلمان جامعه که در سطح تحصیلاتی دپیلم و .. هستند هم رشته های علمی را فرا بگیرند و هم در یک رشته متخصص شوند.

وی با بیان اینکه باید تربیت معلمان جامعه را به دانشگاه ها منتقل کنیم افزود: در این راستا می توان از اساتیدی که از علوم جامعه برخوردار بوده و تعلیم و تربیت را خوانده باشد استفاده شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مشکل کنونی جامعه ما مسئله تربیتی است و در این راه باید همه افراد جامعه از تربیت اسلامی برخوردار باشند.

شریعتمداری تاکید کرد: هرچه بیشتر اسلام را بشناسیم آن زمان بهتر می توانیم خود را اداره و کنترل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به زنان جامعه نیز متذکرشد: بانوان جامعه باید به هم جنسهای خود این موضوع را بفهمانند که شخصیت یک فرد در سطح سواد، دانش و معلومات او نهفته است و با بد حجابی فقط سبب فساد می شوند.

در ادامه همایش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس نیز گفت: همواره با طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر فقط برخی از ابعاد محدود آن در اذهان جلوه گر می شود.

سردار محمد رضا مهدیانفر تصریح کرد: باید این فریضه بزرگ را در تمام ابعاد آن شناخت و بعد نسبت به اجرا وارد عمل شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در ابتدا فریضه بزرگ امر به معروف در جامعه به معروف تبدیل شود تا بتوانیم آن را احیا کنیم افزود: امیدواریم این همایش گامی در راستای احیای این فریضه الهی مهم در جامعه باشد.

وی گفت: برای همایش در ابتدا 430مقاله دریافت شد که از این تعداد 50مقاله مورد بررسی و انتخاب قرار گرفت.

سردار مهدیانفر اضافه کرد: 50 مقاله منتخب نیز در کمیته داوری مورد برسی قرار گرفت که در نهایت 22مقاله برای چاپ و 12مقاله برای ارائه طی دو روز همایش انتخاب شد.