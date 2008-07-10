ایجاد اشتغال برای 16 هزار نفر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حاج زمانی ظهر امروز در نشست شورای سرمایه گذاری و اشتغال استان افزود: با اجرای این طرح ها برای 4 هزار نفر به طور مستقیم و برای 12 هزار نفر به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم می شود.

وی اعتبار تخصیص یافته برای این تعداد طرح را معادل پنج هزار و 240 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دوره اجرایی این طرحها از سال 87 تا سال 90 می باشد.

وی، این طرحها را شامل واحدهای تولیدی شیمیایی، سلولزی، ماشین سازی ، فناوری پیشرفته، صنایع غذایی، نساجی و معدنی اعلام کرد.

حاج زمانی یادآور شد: 50 درصد منابع مالی این طرحها توسط آورده بخش خصوصی و بقیه از طرف تسهیلات بانکی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه فرمهای درخواست براساس سه عامل تجربه، مدرک و توانمندی مالی و فردی امتیازبندی می شوند بیان داشت: متقاضیان دو ماه فرصت دارند تا طرح توجیهی، مالی و اقتصادی خود را برای دریافت جواز تاسیس به سازمان ارائه کنند.

این مسئول ادامه داد: زمین ها برای اجرای طرح ها از 30 تا 80 درصد تخفیف در شهرک های صنعتی استان به متقاضیان واگذار می شود که به مساحت 19 هکتار تامین شده است.

وی با بیان اینکه طرحها باید در زمینه های صنایع تبدیلی غذایی، معدنی، کانی غیرفلزی، صنایع ماشینسازی، شیمیایی و سلولزی باشند، تصریح کرد: همچنین هشت طرح شامل فناوری پیشرفته و تکنولوژی نوین و در حوزه صنایع دارو و الکترونیک میتوانند از طرح آمایش استفاده کنند.

در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از بازرسان و مشاوران استانداری آذربایجان غربی تحت نظر دبیرخانه این نهاد، بر چگونگی پرداخت و اولویت بندی معرفی طرحها به بانکها جهت دریافت تسهیلات، نظارت کنند.