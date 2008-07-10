فراهم شدن فرصت خدمت به مردم کشور ایران یک نعمت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عزت الله ضرغامی صبح امروز در جلسه شورای ادرای استان کردستان اظهار داشت: امروز کسانی که به عنوان یک مسئول به مردم کشور اسلامی ایران خدمت می کنند باید قدر این موقعیت را دانسته چرا که خدمت در این نظام الهی یک نعمت خدادادی است.

وی ادامه داد: پست و مقام برای هیچ کس نخواهد ماند و آنچه که برای همه مدیران و مسئولان باقی خواهد ماند نام نیکی است که با انجام صحیح و درست وظایف محوله از خود بر جای خواهند گذاشت.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه کاری خود با خداوند متعال معامله کنند و زمانی که به این مهم رسیدند علاوه بر رضایت حق تعالی رضایت خلق خدا را نیز به دست خواهند آورد.

ضرغامی افزود: امروز کسانی که سعادت خدمت به مردم کردستان را پیدا کرده اند باید به خود ببالند و از هیچ کوششی در راه خدمت صادقانه به این مردم که هر آنچه برایشان انجام گیرد باز هم کم است، کوتاهی نکنند.

وی مردم کردستان را غیرتمند و شجاع خواند و تصریح کرد: دشمنان در سال های اولیه انقلاب با چشم کینه به این منطقه از ایران اسلامی می نگریستند که مردم کرد با همان شجاعت و غیرتی که دارند در مقابل قتنه ها ایستادگی کرده و اجازه ندادند دسیسه های دشمنان در این منطقه به اجرا درآید و همه مسئولان نیز باید ضمن قدردانی از این عزت و شرف از هیچ کوششی برای خدمت به این مردم و توسعه کردستان دریغ نورزند.

رئیس سازمان صدا و سیمای کشور با اشاره به آپلینگ شبکه استانی سیمای مرکز کردستان گفت: شبکه استانی متعلق به مردم کردستان است و باید از طریق این رسانه پیام مهر، محبت و دینداری مردم این خطه از ایران اسلامی به گوشش جهانیان رسانده شود.

ضرغامی بیان داشت: البته مسئولین سیمای مرکز کردستان باید از امروز حساسیت و دقت نظر بیشتری را در تولید و پخش برنامه ها داشته باشند زیرا باید کردستان و مردم این استان آنگونه که شایسته اند به جهانیان معرفی شوند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از فوایدی که ماهواره ای شدن شبکه استانی مرکز کردستان در پی خواهد داشت این است که می توان به آسانی دیگر مناطق استان را تحت پوشش برنامه های این شبکه قرار داد.

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز کردستان در پایان سخنان خود و خطاب به نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امیدواریم که با همت همه نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی و با اختصاص اعتبارات مناسب بتوانیم تمامی نقاط کشور را تحت پوشش برنامه های رسانه ملی قرار دهیم همانطور که در طول سه سال گذشته و با تخصیص اعتبارات مناسب از سوی دولتمردان زحمت کش جهش بسیار خوبی را در صدا و سمیا شاهد بوده ایم.