به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد لوکاسفیلم در بیانیهای از نخستین نمایش فیلم انیمیشن "جنگهای ستارهای: جنگهای کلون" به کارگردانی دیو فیلونی و به تهیهکنندگی جرج اوکاس در ایجیپشن تیهتر لس آنجلس خبر داد و اعلام کرد درآمد سانس ساعت چهار عصر این فیلم به سینماتک آمریکا اختصاص مییابد.
"جنگهای ستارهای: جنگهای کلون"
ایجیپشن تیهتر در بلوار هالیوود یکی از معروفترین سالنهای سینما در دنیا است. این سینما که سال 1922 افتتاح شد یکی از دو سینمای لس آنجلس بود که "امپراتوری ضربه میزند" اولین دنباله فیلم "جنگهای ستارهای" در سال 1980 برای مدت طولانی در آن نمایش داده شد.
"جنگهای ستارهای: جنگهای کلون" به همراه یک مجموعه تلویزیونی انیمیشن به همین نام به نمایش درمی آید که پاییز امسال از کارتون نتورک و شبکه TNT پخش میشود. داستان فیلم و مجموعه تلویزیونی بین حوادث "حمله کلونها" و "انتقام سیت" قسمتهای دوم و سوم دومین سهگانه "جنگهای ستارهای" به کارگردانی جرج لوکاس روی میدهد.
داستان فیلم متمرکز بر جنگهای داخلی کهکشانی است و آناکین اسکایواکر شوالیه جدای ـ و دارت ویدر اهریمنی در آینده - به ماموریتی میرود که او و شاگردش را در برابر جابا، رئیس یک تشکیلات جنایتکار قرار میدهد.
تعدادی از بازیگران مجموعه سینمایی "جنگهای ستارهای" در انیمیشن "جنگهای ستارهای: جنگهای کلون" به عنوان صداپیشه حضور دارند. از جمله ساموئل ال. جکسن به جای میس ویندو، کریستوفر لی در نقش کنت دوکو و آنتونی دانیلز به جای C-3PO.
از دیگر صداپیشههای فیلم میتوان به مت لاندر در نقش آناکین، اشلی اکستین به نقش شاگرد او آسوکا تانو و جیمز آرنولد در نقش اوبی - وان کنوبی اشاره کرد. لوکاس مدیر تولید و یکی از تهیهکنندگان "جنگهای ستارهای: جنگهای کلون" است.
مجموعه حماسی و افسانهای علمی "جنگهای ستارهای" از 1977 با فیلمی به همین نام به کارگردانی لوکاس و با حضور بازیگرانی چون مارک همیل، هریسن فورد آغاز و خیلی زود به یک پدیده فرهنگی تبدیل شد. "جنگهای ستارهای" دو دنباله به همراه داشت: "امپراتوری ضربه می زند" (اروین کرشنر، 1980) و "بازگشت جدای" (ریچارد مارکواند، 1983).
لوکاس 22 سال پس از نمایش اولین فیلم این مجموعه ساخت دومین سهگانه خود را آغاز کرد که داستان آن پیش از حوادث سهگانه اول روی میدهد. اولین فیلم تریلوژی جدید "جنگهای ستارهای: اپیزود اول ـ تهدید شبح" سال 1999 پخش شد و "حمله کلونها" و "انتقام سیت" به ترتیب سالهای 2002 و 2005 به نمایش درآمد. فروش شش فیلم "جنگهای ستارهای" 3/4 میلیارد دلار است.
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