محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر بیان داشت: در اولین جلسه کمیسیون وی‍ژه بررسی طرح تحول اقتصادی که بعد از تعطیلات مجلس برگزار خواهد شد، ابتدا برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقدام می شود و سپس برنامه های راهبردی کمیسیون مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم یادآور شد: هیچ برنامه ای برای تشکیل جلسه کمیسیون ویژه تا بعد از تعطیلات اعلام نشده و بعد از تعطیلات نیز تا چند جلسه باید اهداف و راهکار های اجرای طرح تحول اقتصادی در خود کمیسیون بحث شود سپس از دولت برای ارائه جزئیات طرح دعوت خواهد شد.