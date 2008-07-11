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۲۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

فرهنگی در گفتگو با مهر:

جلسات کمیسیون ویژه بعداز تعطیلات مجلس/ انتخاب هیئت‌رئیسه اولین دستور

جلسات کمیسیون ویژه بعداز تعطیلات مجلس/ انتخاب هیئت‌رئیسه اولین دستور

یک عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی گفت: هر گونه برنامه ریزی برای نحوه کار این کمیسیون به بعد از تعطیلات دو هفته ای نمایندگان موکول شده است.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر بیان داشت: در اولین جلسه کمیسیون وی‍ژه بررسی طرح تحول اقتصادی که بعد از تعطیلات مجلس برگزار خواهد شد، ابتدا برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقدام می شود و سپس  برنامه های راهبردی کمیسیون مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم یادآور شد: هیچ برنامه ای برای تشکیل جلسه کمیسیون ویژه تا بعد از تعطیلات اعلام نشده و بعد از تعطیلات نیز تا چند جلسه باید اهداف و راهکار های اجرای طرح تحول اقتصادی در خود کمیسیون بحث شود سپس از دولت برای ارائه جزئیات طرح دعوت خواهد شد.

کد مطلب 714174

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