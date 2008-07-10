صنعت مس رفسنجان در سرعین اردو می زند

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: مقدمات لازم جهت برگزاری چند دیدار تدارکاتی در قالب اردوهای مختلف برای هماهنگی بازیکنان انجام شده است.

وی تصریح کرد: در فصل جاری با توجه به تجربه سال گذشته و توانایی های بالای بازیکنان صنعت مس رفسنجان تمام سعی خود را برای صعود به لیگ برتر بکار خواهیم بست.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: برای حفظ هماهنگی بازیکنان موثر فصل گذشته حفظ شده اند و در جهت تقویت تیم چند بازیکن تاثیر گذار نیز جذب شده اند.

وی گفت: یکی از اهداف صنعت مس رفسنجان پیدا کردن بازیکنان با استعداد بومی و میدان دادن به آنان است که در همین راستا طرح استعداد یابی در حال اجراست و بازیکنان مورد نظر از بین داوطلبان انتخاب می شود.



