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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

اکبر زبردست:

صنعت مس رفسنجان در سرعین اردو می زند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس رفسنجان گفت: صنعت مس رفسنجان برای رسیدن به شرایط آرمانی و رسیدن به آمادگی مطلوب در سرعین اردبیل اردو می زند.

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: مقدمات لازم جهت برگزاری چند دیدار تدارکاتی در قالب اردوهای مختلف برای هماهنگی بازیکنان انجام شده است.

وی تصریح کرد: در فصل جاری با توجه به تجربه سال گذشته و توانایی های بالای بازیکنان صنعت مس رفسنجان تمام سعی خود را برای صعود به لیگ برتر بکار خواهیم بست.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: برای حفظ هماهنگی بازیکنان موثر فصل گذشته حفظ شده اند و در جهت تقویت تیم چند بازیکن تاثیر گذار نیز جذب  شده اند.

وی گفت: یکی از اهداف صنعت مس رفسنجان پیدا کردن بازیکنان با استعداد بومی و میدان دادن به آنان است که در همین راستا طرح استعداد یابی در حال اجراست و بازیکنان مورد نظر از بین داوطلبان انتخاب می شود.


کد مطلب 714211

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