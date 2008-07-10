کانون بازنشستگان نقش وکیل بازنشتگان را ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسدالله حیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد با اشاره به اینکه باید در جهت بهبود منزلت اجتماعی و مسائل مادی و مشکلات بازنشستگان تلاش کرد افزود: بهبود وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح، وظیفه سنگین کانون بازنشستگان است.

وی تصریح کرد: کانون بازنشستگان نقش وکیل بازنشستگان را ایفا می‌کند اما سیاستگذاری بر عهده کانون نیست و به عنوان وکیل راه حل‌هایی را به دولت، وزارت دفاع و مجلس پیشنهاد می‌کند.

رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور از راه‌اندازی معاونت فرهنگی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور، خبر داد و اظهار داشت: این معاونت در راستای انتقال تجربیات، اندوخته‌ها و خاطرات بازنشستگان برای نسل آینده فعالیت می کند.

وی در پایان افزود: بیشتر بازنشتگان تحت حمایت این کانون در ماه تنها 240 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که این آمار توجه خاصی را از جانب مسوولان می‌طلبد.