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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

کانون بازنشستگان نقش وکیل بازنشتگان را ایفا می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور گفت: کانون بازنشستگان نقش وکیل بازنشستگان را ایفا می‌کند و سیاستگذاری بر عهده آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسدالله حیدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد با اشاره به اینکه باید در جهت بهبود منزلت اجتماعی و مسائل مادی و مشکلات بازنشستگان تلاش کرد افزود: بهبود وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح، وظیفه سنگین کانون بازنشستگان است.

وی تصریح کرد: کانون بازنشستگان نقش وکیل بازنشستگان را ایفا می‌کند اما سیاستگذاری بر عهده کانون نیست و به عنوان وکیل راه حل‌هایی را به دولت، وزارت دفاع و مجلس پیشنهاد می‌کند.

رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور از راه‌اندازی معاونت فرهنگی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور، خبر داد و اظهار داشت: این معاونت در راستای انتقال تجربیات، اندوخته‌ها و خاطرات بازنشستگان برای نسل آینده فعالیت می کند.

وی در پایان افزود: بیشتر بازنشتگان تحت حمایت این کانون در ماه تنها 240 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که این آمار توجه خاصی را از جانب مسوولان می‌طلبد.

کد مطلب 714216

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