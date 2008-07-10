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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

85 پروانه بهداشتی در خراسان جنوبی صادر و تمدید شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: تعداد 85 مورد پروانه بهداشتی درسه ماهه اول سال جاری در خراسان جنوبی صادر و تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 57 مورد صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحدهای پرورش طیور و شتر مرغ به ظرفیت 908 هزار و 760 قطعهمی باشد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین 26 مورد صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری دامداری با ظرفیت یک هزار و 850 راس و دو مورد صدور تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز جمع آوری شیر به ظرفیت سه تن در روز بوده است.

رضایی از بازدید و نظارت مستمر کارشناسان نظارت بر اماکن دامی این اداره بر کلیه واحدهای دامداری، مرغداری و مراکز تولید، نگهداری، توزیع، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی سطح استان جهت رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد.

کد مطلب 714220

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