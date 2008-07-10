واعظی باید دروازه‎ بان اول تیم ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، احمدرضا عابدزاده در مورد واعظی گفت: وی یکی از بهترین دروازه بان های کشورمان است و من منتظر هستم تا مصدومیت جزیی این دروازه بان هر چه سریع تر رفع شود تا بتواند با سلامتی کامل در تمرینات آماده سازی تیم پرسپولیس شرکت کند.
وی ادامه داد: تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل از وجود سه دروازه بان خوب بهره میبرد و من هم در کنار آنها میخواهم شرایطی را به وجود بیاورم تا آنها بتوانند براحتی به تیم ملی کشورمان دعوت شوند.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران سه دروازه بان به نام های مهدی واعظی، میثاق معمارزاده و علیرضا حقیقی را برای حضور در هشتمین دوره لیگ برتر در اختیار دارد.
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