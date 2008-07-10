واعظی باید دروازه‎ بان اول تیم ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، احمدرضا عابدزاده در مورد واعظی گفت: وی یکی از بهترین دروازه ‎بان های کشورمان است و من منتظر هستم تا مصدومیت جزیی این دروازه بان هر چه سریع تر رفع شود تا بتواند با سلامتی کامل در تمرینات آماده سازی تیم پرسپولیس شرکت کند.

وی ادامه داد: تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل از وجود سه دروازه ‎بان خوب بهره می‎برد و من هم در کنار آنها می‎خواهم شرایطی را به وجود بیاورم تا آنها بتوانند براحتی به تیم ملی کشورمان دعوت شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس تهران سه دروازه بان به نام های مهدی واعظی، میثاق معمارزاده و علیرضا حقیقی را برای حضور در هشتمین دوره لیگ برتر در اختیار دارد.