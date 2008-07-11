به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی مسئول اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سخنانی در جمع مسئولین و مدیران نمایندگی ولی فقیه در ندسا گفت: جمهوری اسلامی ایران وارد باشگاه قدرت جهانی شده است و امروزه در محافل صهیونیستی و آمریکا این مسئله مطرح است که اگر قدرت ایران تثبیت شود آینده آنها به خطر خواهد افتاد .

وی افزود : آنها بحث هسته ای شدن ایران را به عنوان حیات و مرگ سیاسی خود در خاورمیانه و جهان مطرح می کنند و برای جلوگیری از رشد ایران از انواع ترفندها و تبلیغات منفی استفاده می کنند که گزینه نظامی یکی از شیوه ها و تبلیغات آنها است.

سردار جوانی در ادامه سخنان خود گفت: امروز آمریکا در خاورمیانه به خصوص در عراق و افغانستان به گونه ای گرفتار شده است که نه راه پیش دارد ونه راه پس و شکست در عراق بامسئله حیات آنها گره خورده است.