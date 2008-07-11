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۲۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

سردار جوانی :

ایران در باشگاه قدرت جهانی /محافل صهیونیستی تثبیت قدرت ایران را خطرناک می‌دانند

ایران در باشگاه قدرت جهانی /محافل صهیونیستی تثبیت قدرت ایران را خطرناک می‌دانند

مسئول اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به ورود ایران به باشگاه قدرت جهانی یادآور شد که در محافل صهیونیستی این موضوع مطرح است که با تثبیت قدرت ایران آینده اسرائیل به خطر می افتد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی مسئول اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در سخنانی در جمع مسئولین و مدیران نمایندگی ولی فقیه در ندسا گفت:  جمهوری اسلامی ایران وارد باشگاه قدرت جهانی شده است و امروزه در محافل صهیونیستی و آمریکا این مسئله مطرح است که اگر قدرت ایران تثبیت شود آینده آنها به خطر خواهد افتاد .

وی افزود : آنها بحث هسته ای شدن ایران را به عنوان حیات و مرگ سیاسی خود در خاورمیانه و جهان مطرح می کنند و برای جلوگیری از رشد ایران از انواع ترفندها و تبلیغات منفی استفاده می کنند که گزینه نظامی یکی از شیوه ها و تبلیغات آنها است.

سردار جوانی در ادامه سخنان خود گفت: امروز آمریکا در خاورمیانه به خصوص در عراق و افغانستان به گونه ای گرفتار شده است که نه راه پیش دارد ونه راه پس و شکست در عراق بامسئله حیات آنها گره خورده است.

کد مطلب 714235

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