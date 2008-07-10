رزمایش سپاه درس عبرتی دیگر برای دشمنان است

سردار سرلشکر محمد علی جعفری در رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 ، تمرین در شرایط سخت روز و شب و شلیک همزمان واحدها و سکوهای پرتاب موشک را برای پاسخگویی سریع و قاطع و ضربه های جبران کننده به حملات فرضی دشمن از اهداف این رزمایش اعلام کرد.

وی پس از پرتاب همزمان 9 موشک نیروی هوایی سپاه تصریح کرد: با توجه به تغییراتی که در این موشکها ایجاد شده است برد، کیفیت و دقت اصابت موشک نیز مورد آزمایش قرار گرفت و به لطف خداوند با موفقیت انجام شد.

سرلشکر جعفری گفت: این رزمایش موفقیت آمیز موجب اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد و امیدواریم دشمنان همانند گذشته از آمادگی نظام درس عبرت بگیرند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نیروی موشکی سپاه قدردانی کرد و گفت:‌ پاسداران انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته ثابت کرده اند که آماده دفاع از مرز و بوم ایران و برای پاسخگویی به تهدیدات دشمنان آماده عمل هستند.