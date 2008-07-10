عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در همین خصوص در جمع خبرنگاران گفت: وسعت کل پالایشگاه فاز 12 حدود 220 هکتار است که تاکنون حدود 5/4 میلیون مترمکعب خاکبرداری و بیش از 5/3 میلیون مترمکعب عملیات خاکریزی جهت آماده‌سازی و تسطیع بستر سایت صورت گرفته است.

علی وکیلی افزود: پس از آغاز عملیات این طرح روند تکاملی و اجرایی آن با احداث ساختمان‌ها تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی آغاز می‌شود که در قالب قرارداد ETC1 و توسط کنسرسیوم NASR به عهده گرفته شده است.

وی اظهار داشت: پیش از این امضای قرارداد فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی مابین شرکت پتروپارس و کنسرسیوم NASR انجام شده است که براساس این قرارداد بخش خشکی فاز 12 شامل ساخت چهار مخزن فلزی با سقف شناور برای ذخیره‌سازی میعانات گازی به ظرفیت 90 هزار مترمکعب ، اجرای تأسیسات زباله سوز و ساختمان‌های غیرصنعتی اعم از ساختمان‌های اداری ، حراستی و کارگاهی به متراژ بیش از 31 هزار مترمربع و ساخت کمپ‌های مسکونی، کارگری و کارمندی و مدیریتی به ظرفیت چهار هزار نفر پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: طبق قرارداد ETC1 انجام مهندسی تفصیلی، خرید، اجرا و احداث راه‌اندازی و بهره‌ برداری تا زمان تحویل کامل بخش ETC1 به عهده کنسرسیوم ایرانی رادیرا، آریا پیشرو قرن، استیم و ناورود واگذار شده که ارزش این قرارداد ببیش از 284 میلیون دلار بوده و مدت زمان اجرای مجموعه قرارداد 34 ماه خواهد بود.

وکیلی با اشاره به اینکه ساخت کمپ‌های مسکونی این پروژه 15 ماه زمان نیاز دارد، تصریح کرد: مقدار گاز تولیدی فاز 12 میدان پارس جنوبی معادل سه سال فاز جنوبی است که بخشی از این گاز به تولید گاز طبیعی مایع شده و بخشی دیگر به شبکه سراسری منتقل می‌شود.

وی ادامه قرارداد لوله‌گذاری فاز 12 پارس جنوبی به ارزش 753 میلیون و 360 هزار دلار را شهریور ماه سال جاری و قرارداد ساخت و نصب عرشه‌های دریایی این فاز به ارزش 286 میلیون دلار آذر سال 86 میان شرکت پتروپارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی امضا شده است و ظرفیت گاز تولید هر یک از سه عرشه دریایی فاز 12 پارس جنوبی حدود یک میلیارد فوت مکعب است.