امسال 50 مرکز قرآنی جدید در آذربایجان غربی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، بهروز علیزاده عصر امروز در مراسم افتتاح دو مرکز قرآنی درخوی اجرای تربیت معلم قرآن را از برنامه های طرحهای محوری سازمان تبلیغات اسلامی استان در سالجاری اعلام کرد و افزود: در سالجاری 240 معلم قرآن از مراکز قرآن آموزی استان دانش آموخته خواهند شد.

وی ادامه داد: امسال همچنین برای توسعه فعالیتهای قرآنی بیش از سی هزار جلد قرآن مجید در استان توزیع می شود.

رئیس دفتر اداره تبلیغات اسلامی خوی هم در این آیین با اشاره به گسترش آموزشهای قرآنی در مناطق روستایی این شهرستان گفت: امسال هفت خانه قرآن با همکاری دهیاریها در مناطق روستایی خوی تاسیس می شود.

حجت الاسلام غلامرضا معصومی نیا همچنین از برگزاری جشنواره استانی قرآنی جوانان و نوجوانان در آینده ای نزدیک در خوی خبر داد.

این دو مرکز قرآنی که در ساختمان استیجاری فعالیت خود را آغاز کردند سالانه دو هزار و 500 نفر قرآن آموز را در گروههای سنی مختلف تحت پوشش آموزشهای قرآنی قرار خواهند داد.

برای تاسیس و تجهیز این دو مرکز قرانی یکصد میلیون ریال از محل کمکهای مردمی و افراد خیر هزینه شده است.

با افتتاح دو مرکز جدید قرآنی در خوی تعداد این مراکز در این شهرستان به شش مرکز رسید.

