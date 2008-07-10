کاهش سفرهای خارجی کارکنان دولت/ معرفی دو نفر ناظر جدید از مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو با اشاره به مصوبه سال 1373 مجلس شورای اسلامی در خصوص بهینه سازی سفر های خارجی کارکنان دولت، یادآور شد: در این ارتباط هیئتی متشکل از نماینده رییس جمهور، معاونان وزراتخانه های اطلاعات و امور خارجه و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ، نظارت دارند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری قرار داشته و هرهفته یکبار جلسه به منظور درخواست سفر از 52 دستگاه در معاونت اجرایی رییس جمهور تشکیل می شود، گفت : در طی سه سال فعالیت دولت نهم فضای مناسب جهت اعمال نظارت جدی تر فراهم شده و علیرغم انجام کلیه سفرهای مهم و ضروری دستگاهها نسبت به مدت مشابه ، صرفه جویی قابل ملاحظه ای انجام گرفته است .

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: میزان صرفه جویی بابت هزینه اقامت، غذ ا و سایر هزینه ها حدود 145 میلیار تومان می باشد. همچنین میزان صرفه جویی بابت عوارض خروج و بلیت حدود 25 میلیارد تومان است که در مجموع با برنامه ریزی و نظارت جدی و حذف سفرهای غیر ضروری در مدت سه سال 170 میلیارد تومان صرفه جویی شده است .

سعیدلو با بیان اینکه تمام سفرهای ضروری دستگاهها انجام می شود، خاطر نشان کرد: تلاش هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت این است که سفرها برای انجام ماموریت های اصلی تسهیل و سفرهای غیر ضروری محدود گردد.

وی در پایان از آقایان فاکر و بلوکیان ، از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر در این هیات قدردانی کرد .

گفتنی است آقایان نیکنام و مقیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم به عنوان اعضای جدید ناظر برهیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت انتخاب شدند.