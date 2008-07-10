ایران سومین شکست را برابر صربستان متحمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ساحلی ایران عصر امروز و در سومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت های جام جهانی هندبال ساحلی که در شهر "کادیز" اسپانیا برگزار می شود، برابر صربستان شکست خورد تا سومین باخت خود در این مسابقات را تجربه کند. ایران این دیدار را در 3 گیم با نتیجه 2 بر یک( 18 بر9، 20 بر 22 و 6 بر4) به حریف خود واگذار کرد.

بر پایه این گزارش، تیم هندبال ساحلی کشورمان در دو دیدار گذشته خود برابر تیم های هندبال مجارستان و روسیه تن به شکست داده بود.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران فردا در دو مسابقه که صبح و بعد از ظهر انجام می دهد، به ترتیب برابر تیم های هندبال کرواسی و اروگوئه به میدان می رود تا آخرین دیدارهای خود را در مرحله مقدماتی این رقابت ها برگزار کند.

ایران در گروه اول این مسابقات با تیم های روسیه، صربستان، کرواسی، مجارستان و اروگوئه همگروه است. تیم های برزیل، مصر، پاکستان، اسپانیا ، ترکیه و لیبی نیز درگروه دوم قرار دارند.

سومین دوره مسابقات جام جهانی هندبال ساحلی با حضور 12 تیم در بخش مردان و 12 تیم در بخش زنان در شهر "کادیز" اسپانیا پیگیری می شود.