برنامه های هفته بهزیستی در سراسر کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی علیپور با اعلام این خبر گفت: از 22 الی 26 تیرماه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بهزیستی و به منظور اطلاع رسانی و آشنایی هر چه بیشتر جامعه با خدمات بهزیستی، آیین‌ها و مراسم متنوعی در سراسر کشور برگزار می شود و خانواده بزرگ بهزیستی پس از 29 سال از تاسیس این سازمان به همت شهید دکتر فیاض بخش این روز را جشن می گیرند.

وی افزود: شنبه 22 تیرماه ، با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران و کارکنان سازمان ، مراسم تجدید میثاق خانواده بزرگ وزارت رفاه با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) انجام می شود و همزمان نیز بیش از 200 نفر از معلولان تهرانی در مسابقه یادمان شهید فیاض بخش شرکت خواهند کرد.

رئیس ستاد برگزاری هفته بهزیستی همچنین از برگزاری نمایشگاه ارایه خدمات بهزیستی در سراسر کشور خبر داد و گفت: همزمان با افتتاح بیش از100 پروژه عمرانی و خدماتی در هفته بهزیستی ، خدمات متنوع سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری ، توانبخشی و امور اجتماعی در قالب نمایشگاههایی به صورت رایگان و مستقیم به بازدیدکنندگان ارایه می شود.

وی با اعلام افتتاح نمایشگاه سازمان بهزیستی استان تهران در شیرخوارگاه آمنه از مردم برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت 17 الی 21 دعوت کرد و گفت: همایش تجلیل از خانواده های موفق معلولین و نیز همایش تجلیل از مخترعان و کار آفرینان از دیگر برنامه هایی است که در این هفته برگزار می شود.

علیپور، رونمایی از خودروهای مناسب سازی شده برای معلولین که توسط شرکت پارس خودرو و طی تفاهم نامه با سازمان بهزیستی تولید شده است و نیز افتتاح شبکه ملی اینترانت سازمان بهزیستی را از برنامه های ویژه این هفته اعلام کرد.

وی گفت: به مناسبت روز ولادت امیر المومنین (ع) و پنجاهمین سال آموزش مددکاری اجتماعی در ایران ، گنگره علمی – حرفه ای با عنوان " 50 سال مددکاری اجتماعی در ایران" برگزار می شود و طی دو روز ضمن ارایه مقالات تخصصی و گزارش کارگروههای کنگره ، از 12 پیشکسوت مددکاری اجتماعی و نیز 50 مددکار برتر کشور تجلیل می شود.