احتمال اجرای قرارداد تبادل اسرا از چهارشنبه آتی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کویت به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نخستین گام برای اجرای قرارداد تبادل اسرا به احتمال زیاد چهارشنبه (26 تیر) در منطقه الناقوره واقع در مرزهای سرزمین های اشغالی و لبنان انجام خواهد شد به گونه ای که اسرائیل اجساد مبازران حزب الله را تحویل خواهد داد.

"کونراد گرهارد" میانجیگر آلمانی روز شنبه گزارش کامل حزب الله درباره "رون آراد" خلبان اسرائیلی مفقود شده در لبنان را به عوفر دیکل طرف اسرائیلی و مسئول پرونده تبادل اسرا ارائه خواهد کرد.

حزب الله نامه هایی از آراد را که وی 20 سال پیش پس از سقوط هواپیمای خود در لبنان و در جریان اسارت خویش نوشته است در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد.

کابینه رژیم اسرائیل اوایل هفته آینده به طور رسمی بیانیه ای را درباره آزادی پنج اسیر لبنانی از جمله سمیر قنطار صادر خواهد کرد.

پس از شناسایی "ایهود گلد واسر" و "الداد رگو" دو نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان حزب الله، رژیم صهیونیستی اسرای لبنانی و اجساد چهار تن از مبارزان حزب الله و نیز 200 جسد لبنانی و فلسطینی را به نمایندگان سازمان ملل متحد تحویل خواهد داد.

قرار است که کابینه رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به منظور بررسی اجرای قرارداد تبادل اسرا با حزب الله نشست فوق العاده ای برگزار کند.