60 مسجد در استان کرمان میزبان معتکفین است

حجت الاسلام عرب پور در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می شود امسال بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر در مراسم اعتکاف در استان کرمان شرکت کنند.

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز نزدیک به ‪ ۲۳‬هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت داشتند که اکثر آنها قشر جوان بودند.

عرب پور با اشاره به استقبال زیاد مردم کرمان به ویژه قشر جوان از آیین معنوی اعتکاف افزود: علاوه بر مسجدجامع و امام خمینی(ره) در کرمان، هشت مسجد دیگر در سطح این شهر پذیرای معتکفین است.

وی گفت: ثبت‌نام آیین باشکوه اعتکاف تا 24 تیر ماه ادامه خواهد داشت و مراسم از سحرگاه روز سیزدهم ماه رجب آغاز و تا غروب روز ‪ ۱۵‬رجب ادامه خواهد داشت.

وی ماه رجب را یکی از ماههای ارزشمند عنوان کرد و افزود: طی این ماه اعمال و دعاهای ویژه‌ای توصیه شده است و ولادت امام محمد باقر(ع)، شهادت امام هادی(ع)، ولادت حضرت علی(ع)، شهادت امام موسی کاظم(ع) و مبعث حضرت رسول اکرم(ص) ی از مناسبتهای ویژه ماه رجب است.